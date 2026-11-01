Fatal accidente en la carretera federal Playa del Carmen-Tulum; ciclista pierde la vida tras ser arrollado por un taxi

Lamentable, un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un taxi en el tramo carretero federal 307 Playa del Carmen-Tulum, a la altura del parque ecoturismo de Xcaret.

De acuerdo con datos preliminares, el accidente ocurrió cuando el taxi del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Rio”, circulaba de sur a norte sobre la carretera federal 307.

Según primeros informes, revelan que el hombre intentaba cruzar en bicicleta la vialidad de alta circulación cuando la unidad de alquiler lo embistió brutalmente y lo arrastró 10 metros desde el lugar del impacto.

Testigos inmediatamente reportaron el hecho a las autoridades municipales a través del 911, lo que provocó una fuerte movilización de agentes de Tránsito Municipal, Policía Municipal y paramédicos de Playa del Carmen.

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Sin embargo, al llegar en la escena, cuando los paramédicos trataron de brindar los primeros auxilios confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales, perdió la vida de forma inmediata.

Luego del impacto, el conductor del taxi fue detenido por las autoridades municipales, en tanto que los peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo realizaban el levantamiento de huellas para iniciar las investigaciones del caso.

Poco después, agentes de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo del hombre y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.