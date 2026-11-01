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Emotiva vida nocturna en el panteón municipal Los Olivos en Cancún por el Día de Muertos

La afluencia fue constante en el pasillo principal del panteón, donde las autoridades municipales organizaron un evento para entretener a los asistentes que llegaron.

Por Gabriel Alcocer

1 de nov de 2026

1 min

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El panteón de Los Olivos registró una gran afluencia de visitantes.
El panteón de Los Olivos registró una gran afluencia de visitantes. / Foto: Liza Vera

Una gran afluencia de visitantes se registró en el transcurso de la noche de este domingo en el Panteón Municipal Los Olivos, en la Supermanzana 99, en donde la decoración de luces, colores y música generó un emotivo momento para recordar a los seres queridos que dejaron este mundo terrenal.

El camposanto recibió a miles de visitantes en el horario especial nocturno que se puso en marcha por la celebración del Día de Muertos, con lo que las instalaciones se iluminaron y cobraron vida, cuando cayó la noche.

La afluencia fue constante en el pasillo principal del panteón, donde las autoridades municipales organizaron un evento para entretener a los asistentes que llegaron a visitar a sus seres queridos con alegría, aunque también con momentos de tristeza.

Con la apertura de la nueva estructura elevada también cambiaron los recorridos para quienes se dirigen al Centro, al Aeropuerto y a la Zona Hotelera

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"Hay mucha fiesta, mucho ruido" comentó una de las asistentes, por el ambiente de música de un organillero en el pasillo principal y el evento de los animadores del programa de Janal Pixan en la entrada del cementerio.

El horario nocturno fue aprovechado por muchas familias que no pudieron acudir durante el día, para realizar la limpieza y pintura de las criptas, así como algunos aprovecharon cenar en el lugar para acompañar a sus seres queridos, en algunos casos poniendo ambiente con música de tríos y mariachis que ofrecieron sus servicios.

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