Taxi de Playa del Carmen arde en llamas por sobrecalentamiento de las balatas

Un taxi terminó envuelto en llamas la noche de este domingo sobre la avenida 15 con calle 1 Sur en Playa del Carmen, luego de que presuntamente se sobrecalentaran las balatas de una de sus ruedas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de un vehículo incendiándose y encontraron la unidad de transporte público en llamas, mientras su conductor permanecía en el sitio.

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Bomberos también se movilizaron para atender la emergencia, de acuerdo con una primera valoración, el fuego habría comenzado por el sobrecalentamiento de las balatas de la rueda izquierda.

El siniestro provocó miedo entre los transeúntes que justo en el momento pasaban por la zona. Hasta el momento, el reporte preliminar no señala personas lesionadas.