Zelenski revela propuesta de EU: Ucrania tendría que ceder territorio a cambio de ingresar a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que representantes de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que su país renuncie al control del Donbás a cambio de obtener garantías para incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La propuesta surgió durante las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia realizadas en Abu Dabi. Según explicó el mandatario ucraniano, los representantes estadounidenses preguntaron qué ocurriría si Kiev ingresara a la alianza militar y, como parte del acuerdo, retirara sus tropas de esa región.

Zelenski señaló que fue la primera ocasión en que Washington puso sobre la mesa ese escenario. Aunque reiteró que Ucrania no está dispuesta a entregar su territorio, reconoció que está dispuesto a escuchar los planteamientos, siempre que existan condiciones claras para garantizar la seguridad del país.

Actualmente, Rusia mantiene el control de aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, incluida Crimea y amplias zonas de las regiones orientales y meridionales.

Zelenski consultará a los ucranianos sobre un posible acuerdo territorial

El mandatario sostuvo que cualquier decisión relacionada con el futuro territorial de Ucrania no puede depender exclusivamente de su voluntad.

Explicó que Kiev mantiene conversaciones para obtener garantías de seguridad concretas por parte de la OTAN y la Unión Europea. Si Washington y sus aliados presentan compromisos definidos, afirmó que someterá la propuesta a la opinión de la sociedad ucraniana.

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Zelenski insistió en que todavía faltan detalles fundamentales para evaluar el planteamiento estadounidense y determinar si representa una alternativa viable para poner fin al conflicto.

También descartó aceptar una modificación constitucional que establezca la neutralidad permanente de Ucrania, una de las exigencias de Moscú.

El presidente argumentó que permanecer fuera de la OTAN sin contar con mecanismos alternativos de protección dejaría al país vulnerable ante nuevas ofensivas rusas.

Rusia exige el control total de Donetsk y Ucrania rechaza retirarse del Donbás

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de paz es la exigencia del Kremlin de que las fuerzas ucranianas abandonen completamente la región de Donetsk.

Moscú considera indispensable controlar ese territorio, mientras que Kiev sostiene que una retirada dejaría expuestas otras zonas del país y facilitaría futuras operaciones militares rusas.

En este contexto, las negociaciones diplomáticas han intensificado sus actividades. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en reuniones con representantes rusos y ucranianos en Abu Dabi, además de sostener encuentros con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski advierte riesgos en una nueva arquitectura de seguridad europea

El mandatario ucraniano también expresó preocupación por la propuesta rusa de revisar el sistema de seguridad de Europa, al considerar que podría generar nuevas tensiones y aumentar el riesgo de una escalada militar.

BREAKING: New US Plan to End the War in Ukraine! The US has brought up a new idea to end the war in Ukraine. During talks, US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner asked if Ukraine would pull its troops out of the Donbas region in return for joining NATO. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said Ukraine is not ready to give up its land. However, he may let the people vote on the plan if the US and European countries promise to protect Ukraine, allow it to keep a strong army and help pay to rebuild the country. Russia, meanwhile, is still against Ukraine joining NATO. #UkraineRussiaWar #BreakingNews — Geovox News (@GeovoxNews_) November 14, 2026

Para Zelenski, la Unión Europea y la OTAN constituyen los principales pilares de protección del continente.

Asimismo, pidió al Congreso estadounidense aprobar nuevas sanciones contra Rusia y mantener el suministro de armamento a Ucrania. Consideró que estas medidas podrían incrementar la presión sobre Vladimir Putin para impulsar una desescalada del conflicto durante el invierno boreal.

Por ahora, las conversaciones continúan sin que exista un acuerdo definitivo sobre el futuro del Donbás ni sobre las condiciones para garantizar la seguridad de Ucrania.

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