Incendio consume la cabina de un tractocamión en carretera Buenavista-Bacalar, Quintana Roo

Un tractocamión tipo volquete sufrió un incendio la noche de este viernes cuando circulaba sobre el tramo carretero federal Buenavista-Bacalar, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Rural acudieron al lugar tras recibir el aviso de un vehículo pesado que se encontraba envuelto en llamas a un costado de la vía federal. Al arribar, las autoridades confirmaron que se trataba de un camión de la marca International, color blanco, tipo volquete, el cual presentaba severos daños provocados por el fuego, principalmente en la zona de la cabina.

La emergencia generó preocupación entre automovilistas que transitaban por el área durante la noche, debido a que las llamas eran visibles desde varios metros de distancia. Como medida preventiva, las autoridades realizaron labores de control y vigilancia para evitar riesgos adicionales a los usuarios de la carretera mientras eran evaluadas las condiciones de la unidad siniestrada.

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Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y en la atención del incidente, además de recabar información sobre lo ocurrido para los procedimientos correspondientes.

Según el testimonio proporcionado a las autoridades por el conductor del vehículo, un hombre de 38 años de edad originario de la comunidad de Juan Sarabia, localidad ubicada al sur de Quintana Roo, el incidente se registró mientras se encontraba conduciendo sobre la carretera federal. El operador explicó que durante el trayecto comenzó a notar la presencia de humo saliendo del tablero de la unidad.

De acuerdo con su relato, pocos instantes después el humo aumentó considerablemente y comenzó a surgir fuego desde la parte frontal de la cabina. Ante la situación, decidió detener la marcha y descender de inmediato del tractocamión para resguardar su integridad física, alejándose del vehículo antes de que las llamas se propagaran con mayor intensidad.

Minutos después, el fuego consumió gran parte de la cabina, dejando daños materiales de consideración. Sin embargo, gracias a la rápida reacción del conductor, no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

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Las primeras versiones apuntan a que el incendio pudo haberse originado por una falla mecánica o eléctrica en el sistema de la unidad, aunque serán las autoridades y las inspecciones correspondientes las que determinen de manera oficial las causas exactas del siniestro.

Tras controlar la situación y verificar que no existieran riesgos adicionales para la circulación, las corporaciones participantes realizaron las diligencias de rigor en el lugar. La unidad permaneció bajo resguardo mientras se coordinaban las maniobras para su retiro de la carretera.

El incidente dejó únicamente pérdidas materiales y provocó la movilización de elementos de la Policía Rural y de la Guardia Nacional en este tramo de la vía federal que conecta a las comunidades del sur de Quintana Roo. Las autoridades reiteraron la importancia de realizar revisiones preventivas a los vehículos de carga para detectar posibles fallas que puedan derivar en emergencias durante los recorridos carreteros.