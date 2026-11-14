Carín León abarrotó el Centro de Espectáculos Montejo durante la Feria Xmatkuil 2026

Miles de asistentes se dieron cita en el Centro de Espectáculos Montejo para disfrutar de la presentación de Carín León, quien convirtió su paso por la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 en una de las jornadas musicales más concurridas de esta edición.

El público recibió al cantante con entusiasmo y acompañó cada interpretación desde el inicio del espectáculo, que abrió con A través del vaso. Después llegaron canciones como Ojos cerrados, Primera cita, Según quién y La boda del Huitlacoche, con las que mantuvo el ambiente durante toda la noche.

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La afluencia en el recinto también fue notable durante el día, pese a las precipitaciones. La organización reportó 6 mil 535 participantes en el programa de visitas escolares, procedentes de Mérida y municipios como Tizimín, Conkal, Maxcanú, Halachó y Progreso.

Quienes acuden a la feria pueden encontrar opciones gratuitas de entretenimiento, desde espectáculos en el Teatro del Pueblo y Bam Bam Circus hasta Mega Inflables, charrería, exhibiciones ganaderas y actividades en los foros Infantil y Cultural.

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La programación continuará este sábado con Marco Antonio Solís, “El Buki”, en el Centro de Espectáculos Montejo, mientras que Kika Edgar ofrecerá su presentación el domingo en el Palenque.

En paralelo, el Congreso Mundial Brahman llegará a su última jornada este sábado con la selección de los Grandes Campeones y Reservados Grandes Campeones, tanto en hembras como en machos de las variedades gris y rojo.