Conductor de mototaxi vuelca en puente del Tren Maya en Calkiní y huye del lugar

Una fuerte movilización generó el reporte de una volcadura de un mototaxi sobre el puente del Tren Maya, por lo que rápidamente llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar comenzaron a revisar la unidad; sin embargo, el o los tripulantes ya no estaban en el lugar, por lo que incluso bajaron del puente para verificar que no estuvieran caídos fuera de la estructura, aunque no localizaron a ninguna persona en el sitio ni en el área del accidente.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 22:45 horas de ayer a la altura del puente ubicado en la estación del Tren Maya, en la carretera Nunkiní Calkiní, donde se pudo observar que los ocupantes de la unidad volcada retornaban de la tierra de los osos cuando el conductor perdió el control al descender con velocidad del puente y terminó volcado, desconociéndose si llevaba pasajero o iba solo.

Al inspeccionar el mototaxi, los oficiales confirmaron que se encontraba completamente abandonado. / Erik Caamal

Curiosos que pasaron por el lugar se percataron del accidente y rápidamente dieron aviso a las autoridades, ya que la unidad se encontraba en una zona peligrosa debido a que estaba de bajada. Tras el reporte, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a abanderar el lugar para evitar otro percance, mientras otros agentes buscaban arriba y debajo del puente sin dar con el conductor ni sus posibles acompañantes.

Al no presentarse ninguna persona para reclamar el vehículo, los elementos policiacos solicitaron el apoyo de una grúa local para remolcar el mototaxi, el cual fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde el propietario deberá acudir a rescatarlo con la documentación que acredite su propiedad.

JGH