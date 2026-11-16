Clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y utilizar los servicios de banca digital durante este lunes 16 de noviembre. Las fallas afectan a usuarios de Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre otras instituciones financieras, de acuerdo con reportes recopilados por la plataforma Downdetector.

Las dificultades incluyen errores para iniciar sesión, consultar saldos, revisar movimientos y completar transferencias mediante aplicaciones y sitios web. La situación generó numerosas quejas de clientes que dependen de estas plataformas para realizar sus operaciones cotidianas.

¿Qué bancos presentan fallas en sus servicios digitales?

Los reportes de usuarios identifican problemas en varias instituciones financieras estadounidenses. Entre las entidades mencionadas se encuentran:

Chase: registra una de las mayores concentraciones de quejas por dificultades para ingresar a las cuentas y realizar operaciones.

registra una de las mayores concentraciones de quejas por dificultades para ingresar a las cuentas y realizar operaciones. Bank of America: sus clientes también reportaron inconvenientes para utilizar los servicios digitales.

sus clientes también reportaron inconvenientes para utilizar los servicios digitales. Wells Fargo: usuarios señalaron problemas para consultar y administrar sus cuentas.

usuarios señalaron problemas para consultar y administrar sus cuentas. U.S. Bank: también aparece entre las instituciones con reportes de interrupciones.

también aparece entre las instituciones con reportes de interrupciones. Zelle: la plataforma de transferencias electrónicas registró quejas relacionadas con operaciones bancarias.

De acuerdo con Downdetector, las notificaciones aumentaron durante la jornada, aunque estas cifras representan reportes de usuarios y no necesariamente el número total de clientes afectados.

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¿Qué dicen los bancos sobre las fallas?

Chase reconoció que enfrenta un problema técnico que está provocando retrasos en algunas transacciones. Sin embargo, la institución señaló que los clientes todavía pueden acceder a sus cuentas y disponer de sus fondos.

La entidad indicó que trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible, aunque no precisó inicialmente cuánto tiempo tomaría recuperar la normalidad de todos sus servicios.

Por su parte, Wells Fargo informó que su servicio de banca en línea se encontraba temporalmente indisponible y recomendó a sus clientes recurrir a los cajeros automáticos, sucursales y atención telefónica para realizar operaciones.

Hasta el momento, no se ha establecido que las interrupciones de todas las instituciones tengan un mismo origen. Tampoco existen indicios reportados de que la falla técnica de Chase esté relacionada con un ciberataque.

BREAKING: Users report trouble accessing online services for Chase, Bank of America, Wells Fargo, other major banks — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

¿Qué pueden hacer los clientes mientras se restablecen los servicios?

Ante las dificultades para utilizar las aplicaciones bancarias, los clientes pueden consultar los canales oficiales de cada institución para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento de sus plataformas.

También pueden recurrir a los cajeros automáticos y sucursales bancarias cuando necesiten realizar operaciones presenciales, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio.

La situación permanece en desarrollo y se espera que las instituciones financieras proporcionen información adicional sobre el origen de los inconvenientes y el momento en que sus plataformas digitales volverán a operar con normalidad.

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