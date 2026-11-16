El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que planean viajar a Europa durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2026, debido al riesgo de posibles atentados terroristas, actividades delictivas y afectaciones al transporte.

En el aviso, difundido por representaciones diplomáticas estadounidenses, las autoridades recomendaron extremar precauciones en lugares turísticos, mercados navideños, centros comerciales, estaciones de transporte y sitios religiosos, especialmente durante eventos que concentren grandes cantidades de personas.

El Departamento de Estado advirtió que grupos extremistas o individuos que actúan por cuenta propia podrían realizar ataques con poca o ninguna advertencia previa.

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Europa?

Las autoridades estadounidenses señalaron que las celebraciones de fin de año suelen reunir a numerosos visitantes en espacios públicos, por lo que recomendaron mantener medidas de seguridad personal y atender las instrucciones de policías y servicios de emergencia.

La advertencia también menciona el incremento de manifestaciones y huelgas registrado durante los últimos meses en distintas ciudades europeas.

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Asimismo, recordó que durante noviembre se reportaron falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales en varios países de Europa, situaciones que provocaron desvíos de aeronaves, inspecciones de seguridad y retrasos en aeropuertos.

El comunicado no identifica un atentado específico como inminente ni establece una prohibición general para viajar al continente europeo.

¿Qué recomienda Estados Unidos a quienes viajen a Europa?

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a su entorno, evitar manifestaciones y zonas con operativos policiales, así como proteger sus pertenencias en espacios concurridos.

También recomendó consultar con las aerolíneas posibles modificaciones en sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario cuando se produzcan evacuaciones o desvíos de vuelos.

Otra de las medidas consiste en informar a familiares o personas de confianza sobre los planes de viaje y mantenerse en comunicación durante la estancia en el extranjero.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026

Alertan sobre posibles retrasos y cambios de vuelos en Europa

Las autoridades estadounidenses señalaron que las interrupciones del transporte podrían continuar durante la temporada de vacaciones, por lo que solicitaron a los viajeros consultar las noticias locales y los avisos de seguridad.

Además, recomendaron a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), mediante el cual pueden recibir notificaciones de las representaciones diplomáticas estadounidenses sobre situaciones de riesgo en sus destinos.

La alerta busca reforzar las medidas preventivas durante la temporada navideña, ante la mayor concentración de turistas y la posibilidad de nuevas afectaciones a la movilidad en Europa.

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