Una importante interrupción afecta la aplicación de mensajería Outlook de Microsoft

La aplicación de mensajería Microsoft Outlook sufrió una importante interrupción este jueves a nivel mundial, con decenas de miles de usuarios con dificultades para acceder a sus correos electrónicos cuando la compañía asegura que trabaja "agresivamente" para reducir su impacto.

La interrupción, que Microsoft atribuyó a una "carga elevada" en su infraestructura, se prolongó durante gran parte de la jornada laboral en México, Estados Unidos, entre otros países, y afectó otros productos, como la aplicación de mensajería instantánea Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

En el lapso de una hora la interrupción se volvió global y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó el monitor de caída de servicios en línea Downdetector.

Un mapa publicado por Downdetector en X mostraba que el apagón afectó a los usuarios en todo el continente americano, así como en partes de Europa, Asia y África.

Microsoft dijo primero que investigaba reportes de interrupciones "en las Américas", pero después dijo que había "confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

"Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una elevada carga en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad", escribió el gigante tecnológico en X. "Estamos siguiendo agresivamente todas las vías para reducir el impacto", dijo.

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"Hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio", agregó.

De acuerdo con Downdetector, unos 130,000 usuarios reportaron problemas con Outlook poco después de las 18:00 horas GMT. Desde esa hora los reportes de caída disminuyeron, con unos 37,000 usuarios que reportaron problemas con Outlook hacia las 23:00 GMT.

Miles de usuarios también informaron problemas para acceder a Microsoft Teams, según Downdetector. Durante las horas en las que se ha prolongado el corte, Microsoft ha publicado varias actualizaciones en X, en las que ha detallado esfuerzos continuos pero infructuosos para restaurar la totalidad del servicio.

En un reporte poco después de las 23:00 GMT, el gigante tecnológico dijo que estaba "observando una recuperación limitada" mientras intentaba redirigir el tráfico de los usuarios lejos de los servidores afectados.

"A medida que la capacidad se restaura, los usuarios podrían experimentar una recuperación gradual", agregó la empresa.