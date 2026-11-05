Detienen a Yoani Sánchez en Cuba: denuncian arresto de la periodista y directora de 14ymedio en La Habana

La periodista cubana Yoani Sánchez, fundadora y directora del diario digital independiente 14ymedio, fue detenida este jueves 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana, según denunciaron sus familiares y compañeros de trabajo.

Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar Casas, confirmó la detención mediante una publicación en Facebook, mientras se encontraba en Madrid, España, junto con su hija Luz Escobar.

De acuerdo con información difundida por 14ymedio, Sánchez fue interceptada alrededor de las 9:30 horas cuando salió de su vivienda en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, para realizar compras en un mercado cercano.

La periodista consiguió enviar un breve mensaje a sus compañeros para advertir sobre su situación. Sin embargo, posteriormente perdieron contacto con ella.

¿Qué se sabe sobre la detención de Yoani Sánchez en Cuba?

Hasta los primeros reportes de este jueves, se desconocían el paradero de Sánchez y los motivos legales de su detención.

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La periodista, reconocida por su cobertura sobre la situación política, económica y social de Cuba, ha documentado en los últimos meses los apagones, las protestas por falta de servicios básicos y las condiciones de vida en La Habana.

Durante 2026 también había denunciado restricciones a su movilidad y otras intervenciones de agentes de seguridad.

¿Qué otros periodistas han sido detenidos en Cuba?

La detención de Yoani Sánchez ocurre después de que otros dos periodistas independientes fueran arrestados durante los primeros días de noviembre.

El lunes 2 de noviembre, Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, fue detenido y posteriormente liberado, aunque denunció el decomiso de sus equipos de trabajo.

Un día después, la periodista Camila Acosta también fue arrestada por agentes de la Seguridad del Estado y permaneció varias horas bajo custodia antes de recuperar su libertad.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado restricciones al ejercicio del periodismo independiente en Cuba, así como detenciones y vigilancia contra comunicadores críticos del Gobierno.

IO