Catean departamento por presunto narcomenudeo en la Supermanzana 103 de Cancún

Durante la mañana de este jueves, el arribo de un contingente de militares y elementos de la Guardia Nacional sorprendió a los habitantes de los edificios del fraccionamiento Infonavit, en la Supermanzana 103, en lo que se trató de un operativo de cateo en una de las viviendas por su presunta relación con actividades de venta de drogas.

La movilización fue encabezada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la calle Tuxtepec, a una cuadra de distancia de la avenida José López Portillo, justo frente a las instalaciones de la Guarnición Militar de Cancún.

Noticia Destacada Realizan un cateo en un departamento del fraccionamiento Kusamil de Cancún

Los agentes de la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos contra la Salud realizó la revisión de uno de los departamentos, en un edificio que se ubica en la esquina de las calles Tuxtepec y Laguna Verde.

El operativo llamó la atención de los habitantes de la zona, debido a que fue cerrada la circulación en esta esquina, bajo la vigilancia de elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional.

Las primeras versiones señalaron que se trató de una investigación relacionada con actividades de narcomenudeo, sin que se diera a conocer si hubo detenidos y si se logró la localización de narcóticos.