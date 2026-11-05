Anuncian cierre vial en el Centro de Mérida hoy jueves por trabajos de rehabilitación

Los trabajos de reparación de tapas de registros y rehabilitación de concreto estampado en el Centro de Mérida ocasionaron el cierre de la intersección de la calle 66 por 59, por lo que la Policía Municipal implementó un dispositivo vial para mantener la circulación en la zona.

Como parte de las medidas, se establecieron desvíos para las unidades del transporte público sobre la calle 59 por 70, mientras que el acceso a la calle 66 por 57 permanece controlado para regular el tránsito vehicular.

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Además, se reforzó la vigilancia vial sobre la calle 59, en el tramo comprendido entre la calle 64 y el oriente, con el propósito de facilitar la circulación ante las modificaciones temporales.

La corporación municipal exhortó a conductores y peatones a respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los elementos viales.

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También recomendó a quienes transitan por el primer cuadro de la ciudad considerar tiempo adicional en sus traslados.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerán los cierres y las adecuaciones viales.