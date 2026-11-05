Vecinos bloquean avenidas Insurgentes y Aarón Merino en Chetumal por cobros excesivos de la CFE

Habitantes de distintas colonias irregulares de Chetumal intentaron bloquear el acceso a la ciudad por la avenida Insurgentes, como parte de una protesta contra los elevados cobros de energía eléctrica que aseguran haber recibido. Sin embargo, elementos de la Policía Estatal Preventiva impidieron que cerraran el entronque de entrada a la capital.

De acuerdo con los manifestantes, el recibo de electricidad correspondiente a un medidor compartido superó los 100 mil pesos, monto que debe ser cubierto entre aproximadamente 50 personas que habitan en diferentes viviendas.

Noticia Destacada Habitantes de Vallehermoso bloquean la Vía Corta a Mérida para exigir el restablecimiento del agua

La situación ha generado inconformidad, debido a que no todos cuentan con las mismas condiciones económicas ni consumen la misma cantidad de energía.

Los vecinos señalaron que, al encontrarse en asentamientos irregulares, no cuentan con contratos individuales de electricidad, por lo que varias familias dependen de un mismo medidor para el suministro del servicio.

Ante el intento de bloqueo, se registró una mayor presencia de elementos de la Policía Estatal en la zona, mientras un representante del Gobierno del Estado inició un diálogo con los inconformes para escuchar sus demandas y buscar una solución, lo que facilitó la liberación de un carril.

Hasta el momento no se han informado la existencia de acuerdo entre los habitantes y autoridades.