Ken Salazar prevé disminución de redadas de ICE tras comicios en EU

En el marco de los recientes comicios de medio mandato en Estados Unidos, el diplomático y exembajador Ken Salazar expresó su expectativa de que las operaciones de supervisión y redadas migratorias encabezadas por ICE experimenten una desaceleración en su intensidad.

El diplomático consideró que los resultados electorales del pasado 3 de noviembre podrían aumentar la presión con la finalidad de modificar las acciones del ICE en contra de los migrantes dentro de Estados Unidos. Salazar señaló que el peso del voto latino y las exigencias de esta comunidad hacia la agencia podrá rendir cuentas en sus operativos.

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¿Qué cambios espera Ken Salazar en la política migratoria?

Aunque Ken Salazar reconoció que el Poder Ejecutivo aún retiene facultades directas sobre la política migratoria y las agencias federales, Salazar sostuvo que el nuevo equilibrio legislativo en el Congreso estadounidense ejercerá una contención efectiva sobre los excesos de la agencia.

El político recordó el impacto devastador que han tenido los operativos en sitios de reunión laboral cotidianos, la separación de familias y los casos de abusos bajo custodia del ICE. Sin embargo; no existe un anuncio oficial sobre un alto en las redadas de la agencia en contra de los migrantes.

Para finalizar Salazar, enfatizó que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos debe focalizarse en una integración regional sólida, el respeto a la soberanía, la certidumbre económica y el bienestar integral de los trabajadores en América del Norte.

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