Trump advierte que un juicio político en su contra “destruiría” al Partido Demócrata tras elecciones en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un posible juicio político en su contra podría destruir al Partido Demócrata, luego de que esta fuerza política consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, este miércoles 4 de noviembre, el mandatario republicano consideró poco probable que sus adversarios políticos impulsen un nuevo proceso de impeachment, debido a las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría para el partido.

“Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran”, declaró Trump, quien sostuvo que no existen motivos para promover un procedimiento de destitución en su contra.

El presidente también defendió los resultados de su administración y afirmó que Estados Unidos atraviesa uno de sus mejores momentos.

¿Por qué Trump podría enfrentar un nuevo juicio político?

Las declaraciones del mandatario se producen después de que los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, tras las elecciones legislativas del martes.

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Con estos resultados, el partido opositor tendrá mayores facultades para supervisar las decisiones de la administración Trump, solicitar investigaciones y promover iniciativas legislativas cuando la nueva composición del Congreso entre en funciones en enero de 2027.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio formal para iniciar un juicio político contra el presidente estadounidense.

¿Qué han dicho los demócratas sobre un juicio político contra Trump?

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, evitó comprometerse a promover un nuevo procedimiento de destitución contra el mandatario.

Jeffries había señalado anteriormente que esta medida no representaba una prioridad inmediata para su partido, aunque tampoco había descartado por completo esa posibilidad.

Este miércoles, el legislador afirmó que ningún integrante de la bancada demócrata le había planteado iniciar un nuevo juicio político y destacó que sus prioridades incluyen el costo de vida y la rendición de cuentas.

"Impeachment for no reason... What, for having a successful country? Our country is more successful now than in any time in its history." President Trump brushes off concerns about Democrats potentially impeaching him following their midterm victories, arguing the move would backfire spectacularly on their own party. "I think it would destroy the Democrat Party if they did it." — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Cabe recordar que Trump enfrentó dos procesos de juicio político durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, ambos aprobados por la Cámara de Representantes, aunque posteriormente fue absuelto por el Senado.

Por ahora, la nueva mayoría demócrata no ha definido si impulsará otro procedimiento, mientras Trump insiste en que una decisión de ese tipo perjudicaría políticamente a sus opositores.

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