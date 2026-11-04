Demócratas eufóricos y republicanos en shock tras golpe electoral en Estados Unidos

Los demócratas mostraron su euforia este miércoles tras el gran golpe electoral que les otorgó una amplia mayoría en el Congreso, mientras el presidente Donald Trump y los republicanos procesan la magnitud de la derrota.

A partir del 3 de enero, la oposición controlará ambas cámaras del Congreso con una confortable mayoría y un claro viraje a la izquierda, con numerosos socialistas en sus filas.

Los demócratas ganaron al menos siete escaños en el Senado, donde contarán con 54 senadores de un total de 100.

Aún quedaban dos puestos en disputa en Misisipi y Alaska, y el recuento podría tardar varios días.

En la Cámara de Representantes, los demócratas podrían superar los 250 escaños (de 435 en total), según una proyección del New York Times.

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"Creo que fue extraordinario, ya era hora", declaró a la AFP el instructor de armas Dexter Mitchell, de 55 años, en el centro de Detroit, en Michigan, uno de los estados que votó a Trump en 2024 para abandonarlo en esta elección.

Cólera e impaciencia

El electorado confirmó su cólera e impaciencia ante el precio de la gasolina, que alimenta la inflación, la subida incesante de los gastos sanitarios, los créditos inmobiliarios prohibitivos, y una guerra en Oriente Medio que desde el principio fue impopular.

"No puedes hacer campaña con una cosa y luego hacer exactamente lo contrario. 'No a las guerras en el extranjero' y luego resulta que vamos a ir a la guerra", explicó Evan Fisher, otro votante demócrata en Texas.

La guerra "hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo", reconoció Trump en conversación con periodistas este miércoles, mientras les mostraba el enorme salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca, uno de sus temas recurrentes en los últimos meses.

Su vicepresidente, JD Vance, hizo un largo análisis de la derrota en la red X, en la que pidió a los republicanos ser "honestos".

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo", afirmó Vance. Trump descartó despedir al jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, presentó su dimisión.

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Las bolsas reaccionaron positivamente a la victoria demócrata. El Dow Jones ganó 3,03%, el Nasdaq un 1,44%, Londres ganó un 1,79% y Fráncfort 2,22%.

El barril de Brent volvió a situarse por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares.

Una nueva generación

Teherán reaccionó rápidamente ante el vuelco político de su principal enemigo. "La nación iraní ha infligido a Trump una derrota estratégica en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz, y una DERROTA POLÍTICA en Washington", explicó en X el jefe de seguridad de ese país, Mohsen Rezaei.

El líder supremo, ayatolá Mojtaba Jamenei, prometió que la guerra se extendería por Oriente Medio si Trump reanudaba los ataques. El rechazo a los republicanos fue más allá de las elecciones legislativas.

De las 36 gubernaturas en juego, los demócratas ganaron más de la mitad, con victorias inesperadas e importantes. Como Texas, que será gobernada por una hispana, Gina Hinojosa. O Georgia, donde ganó una demócrata negra por primera vez, Keisha Lance Bottoms.

Además, en varios estados se lo llevaron todo: el cargo de gobernador y ambas cámaras. En Kansas lograron elegir un senador por primera vez en casi 100 años.

"Hay una reconfiguración generacional del mapa del Senado que va a cambiar a Estados Unidos", anunció el que será de nuevo el jefe de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

De golpe, el Partido Demócrata cuenta con varios nuevos rostros en el Congreso que aportan esperanzas ante las elecciones presidenciales de 2028, como James Talarico, el nuevo senador por Texas.

La puerta de salida

Con 80 años, y sin poderse presentar de nuevo a unas elecciones, Trump inicia su largo camino hacia la salida.

El presidente que hizo historia con un regreso triunfal a la Casa Blanca en 2025, tras una travesía por el desierto, advirtió a los demócratas que no intenten de nuevo destituirlo en el Congreso, como ya hicieron dos veces en su primer mandato.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran", dijo Trump a los periodistas.

Solamente el estado de Florida, donde a Trump le gusta pasar los fines de semana, dio alegrías a los republicanos, que lograron elegir al primer gobernador negro de su historia, Byron Donalds.

"La verdad es que en nuestro estado hay gente que está pasándolo mal. Y mi misión es asegurarme de que pueden vivir una gran vida aquí", reconoció Donalds al dirigirse a sus partidarios.

A partir de enero, las comisiones de investigación dominadas por los demócratas empezarán previsiblemente a hurgar en sus finanzas personales, exigirán cuentas al secretario de Defensa por la guerra en Irán o por los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.