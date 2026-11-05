Presidenta de México viajará a China el 15 de noviembre; confirma reunión con Xi Jinping y busca encuentro con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que viajará a China el próximo domingo 15 de noviembre para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto sostener una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que regresará a México durante la madrugada del viernes 20 de noviembre.

Sheinbaum explicó que permanecerá fuera del país prácticamente toda la semana debido a la duración de los vuelos y la diferencia de horario entre ambas naciones.

¿Cuándo viajará Sheinbaum a China y quién encabezará las mañaneras?

La presidenta precisó que saldrá de México durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y que su regreso está previsto para el viernes 20, cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo alista reuniones bilaterales durante cumbre APEC 2026; aún no confirma encuentros con Trump y Xi Jinping

Durante su ausencia, la Secretaría de Gobernación quedará a cargo de las conferencias matutinas, aunque Sheinbaum no descartó participar a distancia en algunos momentos.

La reunión de líderes de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, con la participación de representantes de las economías que integran este foro.

¿Sheinbaum se reunirá con Donald Trump durante la APEC?

La mandataria confirmó que su agenda contempla una reunión bilateral con Xi Jinping, así como encuentros entre integrantes de los gobiernos de México y China.

Sin embargo, aclaró que los detalles de esas reuniones se darán a conocer posteriormente.

Respecto a un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum señaló que todavía no existe confirmación sobre su asistencia a la cumbre.

No obstante, afirmó que México tiene interés en sostener una reunión con Trump si participa en el encuentro internacional, aunque dependerá del tiempo disponible en las agendas de ambos mandatarios.

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