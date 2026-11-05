Bobby Pulido impulsará reforma migratoria en EU tras ganar elección en Texas: “Urge un cambio”

El cantante Bobby Pulido, quien ganó las elecciones al Congreso de Estados Unidos por el distrito 15 de Texas, anunció que impulsará una reforma migratoria para atender la situación de millones de personas que viven y trabajan en territorio estadounidense.

El demócrata, quien derrotó a la republicana Mónica De La Cruz durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre, aseguró que las actuales políticas migratorias han generado incertidumbre entre las comunidades del sur de Texas.

En entrevista con N+ Univision, el intérprete de música tejana sostuvo que el temor a las detenciones migratorias también afecta la actividad económica de las comunidades fronterizas.

“Urge una reforma migratoria”, expresó Pulido, quien consideró necesario ofrecer alternativas a las personas que llevan décadas establecidas en Estados Unidos.

¿Qué propone Bobby Pulido sobre la reforma migratoria en Estados Unidos?

El congresista electo señaló que existen migrantes que han vivido durante más de 20 años en Estados Unidos y continúan con temor ante la posibilidad de ser detenidos o deportados.

Pulido consideró que estas personas deben tener oportunidades para regularizar su situación migratoria, particularmente cuando han formado familias y contribuido a la economía estadounidense.

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También destacó que las políticas migratorias deben tomar en cuenta las necesidades económicas del Valle del Río Grande, donde numerosas actividades comerciales dependen de la población migrante.

¿Cuándo asumirá Bobby Pulido su cargo en el Congreso?

El cantante tiene previsto asumir su escaño en la Cámara de Representantes el 3 de enero de 2027, cuando comience la nueva legislatura estadounidense.

Pulido adelantó que viajará a Washington para organizar su oficina y contratar al personal que lo acompañará durante su gestión.

Mientras prepara su llegada al Congreso, el artista también mantiene compromisos relacionados con su carrera musical, incluida su participación en actividades de los Latin Grammy.

El demócrata aseguró que su victoria representa una nueva responsabilidad con los habitantes del distrito 15 de Texas.

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