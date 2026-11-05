Gavin Newsom eliminará 548 condenas a muerte en California; las cambiará por cadena perpetua

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves 5 de noviembre que conmutará las 548 condenas a muerte vigentes en el estado por sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como parte de una decisión que busca impedir la ejecución de los presos afectados.

El mandatario demócrata dio a conocer la medida durante los últimos meses de su administración, después de ocho años al frente del gobierno estatal.

Newsom explicó que su decisión responde a su rechazo a la pena capital, al considerar que las ejecuciones autorizadas por el Estado son contrarias a los principios del sistema de justicia.

¿Por qué Gavin Newsom eliminará las condenas a muerte en California?

El gobernador argumentó que la pena de muerte no es compatible con los valores de California y aseguró que su aplicación representa un problema para el sistema judicial.

Reconoció que se trata de una de las decisiones más difíciles de su carrera política, debido al impacto que podría tener entre los familiares de las víctimas de delitos graves.

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La medida amplía las acciones que Newsom comenzó en 2019, cuando estableció una moratoria para suspender las ejecuciones en California, aunque las condenas a muerte continuaron vigentes.

¿Qué pasará con los 548 presos condenados a muerte?

El anuncio contempla sustituir las sentencias de ejecución por prisión de por vida, sin derecho a libertad condicional.

Sin embargo, algunas conmutaciones necesitarán la autorización de la Corte Suprema de California, debido a que la Constitución estatal exige su aprobación cuando una persona acumula más de una condena por delitos graves.

Breaking news: California Gov. Gavin Newsom (D) said he is starting the process to commute the death sentences of more than 500 prisoners, which would empty the nation’s largest death row and eliminate nearly a quarter of all death sentences nationwide. https://t.co/GWRPqljZkq — The Washington Post (@washingtonpost) November 5, 2026

La medida tampoco significa que la pena de muerte desaparezca de la legislación estatal. En 2016, los votantes rechazaron una propuesta para eliminarla.

Por su parte, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) respaldó la decisión de Newsom y reiteró sus cuestionamientos sobre las posibles desigualdades raciales en la aplicación de la pena capital.

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