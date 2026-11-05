México rechaza embargo de Estados Unidos contra Cuba durante Cumbre Iberoamericana 2026

El Gobierno de México reiteró su rechazo al embargo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al considerar que las relaciones internacionales deben sustentarse en el respeto a la soberanía, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos.

Durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada este jueves 5 de noviembre en Madrid, España, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, reafirmó la postura histórica de México frente a las restricciones económicas estadounidenses contra la isla.

“Reiteramos nuestra posición histórica de rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas en contra de Cuba”, expresó el canciller mexicano ante los representantes de los países participantes.

¿Qué dijo México sobre el embargo de Estados Unidos contra Cuba?

Roberto Velasco señaló que la política exterior mexicana se fundamenta en el respeto a la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación entre países.

El funcionario también defendió el diálogo diplomático como mecanismo para resolver diferencias internacionales y reiteró que México mantiene una política de cooperación sin subordinación.

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Asimismo, destacó que la relación entre las naciones debe construirse mediante acuerdos basados en la confianza y el beneficio mutuo.

¿Qué propuso Roberto Velasco durante la Cumbre Iberoamericana?

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que los acuerdos internacionales deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

Velasco consideró que el crecimiento económico debe acompañarse de políticas que permitan reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades de bienestar.

Intervención completa del secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (@CumbreIberoA), en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. 🇲🇽🌎 https://t.co/cJF5kcR38g — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 5, 2026

También destacó la relación histórica entre México y España, particularmente la acogida de exiliados republicanos españoles en territorio mexicano.

Finalmente, reiteró el compromiso de México con la cooperación iberoamericana, al señalar que los países de la región comparten vínculos históricos, culturales y sociales que pueden fortalecer sus relaciones diplomáticas.

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