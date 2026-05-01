Alertan riesgo de colapso en carretera costera Carmen-Sabancuy por erosión

La erosión a consecuencia de los fenómenos naturales por “nortes” o huracanes registra siete puntos que pueden colapsar la carretera costera entre Carmen y Champotón, principalmente en el tramo de Carmen a Sabancuy.

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El director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Eduardo Juan Guerrero Valdez, informó que la propuesta para contener la afectación de la costa es colocar espigones de piedra en el tramo que comprende desde la isla hasta la comunidad de Sabancuy.

Aunque negó que la afectación sea exclusivamente por las condiciones climatológicas extremas, señaló que el creciente nivel del mar y el oleaje son los factores que ocasionan la erosión, por lo que tienen que proteger la carretera, ya que es responsabilidad de la dependencia federal.

En cuanto al tramo erosionado que generó cuestionamientos en redes sociales y denuncias de los habitantes, precisó que el último punto que tuvo un deslave fue en el kilómetro 75, aunque hay problemas de erosión kilómetros antes y kilómetros después. Incluso reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) realizó un estudio sobre esta vía costera en el año 2024, cuando estuvo a cargo de la rehabilitación de la carretera.

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JGH