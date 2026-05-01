Tragedia en Nayarit: autobús cae a barranco y deja al menos 7 muertos y más de 25 heridos

Un accidente carretero ocurrido en Nayarit durante la mañana de este 1 de mayo dejó un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas y más de 25 lesionadas, en un hecho que coincidió con el inicio del fin de semana largo por el Día del Trabajo.

De acuerdo con reportes oficiales, la unidad de transporte circulaba por la carretera en el municipio de Amatlán de Cañas cuando perdió el control y terminó saliéndose del camino, para posteriormente caer a un barranco en la zona conocida como Pie de la Cuesta.

¿Qué pasó en el accidente del autobús en Nayarit?

El Gobierno del Estado confirmó que seis personas murieron en el lugar del siniestro, mientras que una más falleció posteriormente en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas.

Entre las víctimas se encuentra al menos un menor de edad, lo que ha generado mayor impacto por la gravedad del incidente.

Las primeras versiones apuntan a que el conductor habría perdido el control del vehículo, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas del accidente.

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¿Cuántos heridos dejó el accidente?

Además de las víctimas mortales, se reportaron al menos 25 personas lesionadas, entre ellas dos en estado grave. También se informó que una persona permanece no localizada tras el percance, por lo que continúan las labores de búsqueda en la zona.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a la Unidad IMSS Bienestar de Amatlán de Cañas, donde se llevó a cabo la clasificación médica para definir la gravedad de cada caso y su posterior envío a hospitales de mayor especialidad.

⚠️🚨 Tras la volcadura de un autobús en Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas, el #IMSSNayarit se encuentra preparado y activando los protocolos en caso de recibir lesionados para brindar la atención necesaria a los pacientes. — IMSS Nayarit (@IMSS_NAYARIT) May 1, 2026

¿Qué autoridades atendieron la emergencia?

En el lugar trabajaron distintos cuerpos de emergencia y seguridad, incluyendo Protección Civil de Nayarit, elementos municipales de Amatlán de Cañas, así como brigadas de San Marcos y San Juanito.

También participaron Servicios Médicos Municipales de Tala y personal de Bomberos de Magdalena, quienes coordinaron las labores de rescate y atención prehospitalaria.

Terrible volcadura un camión cerca de Amatlán de Cañas https://t.co/g85EJttiJV pic.twitter.com/MYhFLpwAdD — Noticias PV (@noticiaspv) May 1, 2026

El accidente vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en carreteras durante periodos vacacionales, cuando aumenta significativamente el flujo vehicular en distintas regiones del país.

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