Estados Unidos publica archivos secretos sobre ovnis por orden de Trump: esto revelan los documentos

Estados Unidos publicó una primera serie de documentos secretos relacionados con ovnis y fenómenos anómalos no identificados, un tema que ha despertado interés durante décadas entre ciudadanos, investigadores y sectores políticos.

La divulgación fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien en febrero pidió a las agencias federales identificar y liberar archivos gubernamentales sobre estos fenómenos.

De acuerdo con reportes internacionales, el Pentágono puso a disposición más de 160 archivos que incluyen documentos históricos, informes militares, reportes de inteligencia, registros de agencias federales y testimonios sobre presuntos avistamientos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que estos materiales permanecieron ocultos durante años y que el público estadounidense tiene derecho a revisarlos directamente.

¿Qué documentos sobre ovnis publicó Estados Unidos?

Los archivos difundidos contienen reportes de distintas épocas sobre objetos o fenómenos observados en el cielo.

Entre ellos aparece un documento de diciembre de 1947 con referencias a “discos voladores”, así como un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado originalmente como “máximo secreto”, donde se recopilaron avistamientos de “aeronaves no identificadas” y “platillos voladores”.

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También se incluyen registros más recientes. Uno de los documentos de 2023 describe el testimonio de tres agentes especiales federales que reportaron haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que emitían otras luces rojas más pequeñas.

¿Por qué Trump ordenó desclasificar archivos de ovnis?

Trump pidió a las agencias federales que comenzaran a identificar y publicar archivos relacionados con ovnis, vida extraterrestre y fenómenos anómalos no identificados, debido al alto interés público que existe en Estados Unidos sobre el tema.

La medida forma parte de una agenda de transparencia sobre asuntos que durante años han alimentado teorías, especulaciones y sospechas sobre lo que el gobierno estadounidense sabe acerca de estos fenómenos.

¿Los documentos prueban la existencia de vida extraterrestre?

Hasta ahora, la publicación no confirma la existencia de vida extraterrestre ni de tecnología alienígena. El propio Pentágono ya había señalado en un informe de 2024 que no encontró pruebas de que los llamados fenómenos anómalos no identificados fueran tecnología de origen extraterrestre.

Muchos avistamientos investigados anteriormente terminaron asociados con globos meteorológicos, aviones espía, satélites, drones u otras actividades convencionales. Aun así, la desclasificación permite revisar documentos históricos que durante años permanecieron reservados.

¿Qué sigue tras la publicación de los archivos?

La divulgación es apenas una primera fase. Según reportes sobre el proceso, el gobierno estadounidense prevé continuar actualizando el portal con más materiales vinculados a ovnis y fenómenos anómalos no identificados, con participación de agencias como NASA, FBI, Departamento de Energía y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La publicación puede no resolver el misterio, pero sí abre una nueva etapa de revisión pública sobre uno de los temas más persistentes en la cultura política y popular de Estados Unidos.

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