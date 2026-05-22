Renuncia Tulsi Gabbard: directora de Inteligencia de EU deja el cargo en medio de tensiones por Irán y Venezuela

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó su renuncia al cargo y dejará oficialmente sus funciones el próximo 30 de junio, de acuerdo con reportes difundidos este viernes por medios estadounidenses.

La excongresista demócrata argumentó motivos familiares para abandonar la administración del presidente Donald Trump, luego de que su esposo fuera diagnosticado con una forma poco común de cáncer óseo.

La noticia fue adelantada inicialmente por Fox News y posteriormente confirmada por distintos medios internacionales.

En la carta de renuncia, Gabbard agradeció la confianza depositada por Trump para encabezar la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante el último año y medio.

Tensiones internas marcaron su gestión

La salida de Gabbard ocurre tras meses de especulaciones sobre su permanencia en el gabinete de seguridad estadounidense.

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Durante distintos episodios relacionados con la guerra en Irán y las operaciones de Washington en Venezuela, la funcionaria quedó fuera de decisiones clave, mientras el director de la CIA, John Ratcliffe, ganó mayor influencia dentro del círculo cercano del mandatario estadounidense.

Reportes de prensa señalaron que Gabbard mantuvo diferencias con la narrativa oficial de la Casa Blanca respecto al programa nuclear iraní.

En comparecencias previas ante el Congreso, había sostenido que Teherán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, postura que contrastó con los argumentos utilizados por Trump para justificar operaciones militares contra Irán.

Renuncia se da en un momento clave para la política exterior de EU

La dimisión se conoce mientras la administración Trump analiza nuevos movimientos militares y diplomáticos relacionados con Irán y busca reactivar negociaciones internacionales para contener el desarrollo nuclear iraní.

Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. pic.twitter.com/p7AZ4wa9Yi — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026

Además, la salida de Gabbard ocurre en un contexto de tensión regional tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia gobiernos considerados adversarios por Washington.

Aunque oficialmente la renuncia fue atribuida a motivos personales, distintos reportes apuntan a que existían presiones internas dentro de la Casa Blanca para sustituirla debido a desacuerdos estratégicos y diferencias políticas.

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