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Quiso limpiar su terreno y casi provoca una tragedia: incendio moviliza a bomberos en Escárcega

Un incendio de maleza en un predio abandonado de la colonia Morelos, en Escárcega, movilizó a bomberos y puso en riesgo viviendas cercanas.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

22 de may de 2026

1 min

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Fuego fuera de control moviliza a bomberos en Escárcega
Fuego fuera de control moviliza a bomberos en Escárcega / Joaquín Guevara

Un incendio de maleza que se salió de control puso en riesgo a varias familias de la colonia Morelos durante la mañana de este viernes. El siniestro, registrado en un predio ubicado sobre la calle 24, entre las calles 43 y 45, movilizó de inmediato a los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego sin que se reportaran daños materiales ni personas lesionadas.

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Según versiones de los propios vecinos, el fuego inició en un terreno baldío que lleva años en estado de abandono. El incidente ocurrió luego de que un hombre comenzara a limpiar el predio con un machete y, para agilizar sus labores, decidiera prenderle fuego a la maleza; sin embargo, no tomó en cuenta las fuertes ráfagas de viento que se registraban en ese momento.

La situación provocó que las llamas avanzaran de forma acelerada y generaran una densa nube de humo que invadió las viviendas cercanas. Ante el temor de que el fuego alcanzara sus hogares, los colonos solicitaron de urgencia el apoyo de los tragahumo.

En cuestión de minutos, los bomberos arribaron al lugar y se entrevistaron con el responsable de la limpieza, quien argumentó que sí había realizado una guardarraya, pero que la intensidad del viento lo rebasó por completo. Tras una rápida intervención, el personal de emergencias logró contener el fuego antes de que brincara a las propiedades vecinas, evitando una tragedia de mayores consecuencias.

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