Gabinete de Seguridad golpea al narco en Chiapas: aseguran cocaína, armas y una bodega en operativo conjunto

El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre un operativo coordinado realizado en Chiapas que derivó en la ejecución de cuatro órdenes de cateo, así como en el aseguramiento de una bodega presuntamente utilizada para actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte difundido a través de redes sociales oficiales, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, como parte de las estrategias para combatir a grupos criminales en el sur del país.

Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con actividades de delincuencia organizada. Además, las fuerzas de seguridad aseguraron 50 paquetes de cocaína, armamento, equipos de comunicación y combustible.

Aseguran droga, armas y equipo táctico

Las autoridades detallaron que los cateos fueron resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para ubicar inmuebles utilizados por grupos delictivos en la entidad.

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Entre lo decomisado destacan paquetes con presunta cocaína, armas de fuego y diversos equipos de comunicación que presuntamente eran empleados para coordinar operaciones ilícitas.

También fue localizada una cantidad no especificada de combustible, cuyo origen será investigado por las autoridades correspondientes.

La bodega asegurada quedó bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar la dimensión de las operaciones criminales que presuntamente se realizaban en el sitio.

Refuerzan estrategia de seguridad en el sur del país

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia federal para debilitar las capacidades logísticas, operativas y financieras de las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

Como resultado de acciones coordinadas en Chiapas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales cumplimentaron cuatro órdenes de cateo y aseguraron una bodega presuntamente utilizada para actividades ilícitas.



Se detuvo a cuatro personas y se… pic.twitter.com/rjqlFtBhav — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 22, 2026

Asimismo, reiteró que la coordinación entre fuerzas federales y estatales continuará para fortalecer las tareas de prevención del delito y protección de la población.

En los últimos meses, Chiapas se ha convertido en una de las entidades prioritarias para las autoridades federales debido al incremento de hechos violentos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas y personas en zonas cercanas a la frontera sur de México.

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