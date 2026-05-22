FGR desmiente acusaciones contra “Los Farías” por asesinato de marinos y fiscal; niega pruebas directas

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que existan elementos de prueba que vinculen directamente a personas identificadas como “Los Farías” con el asesinato de tres elementos de la Marina y un fiscal, como se señaló en una publicación periodística difundida este viernes.

A través de un comunicado compartido en redes sociales oficiales, la dependencia federal precisó que el Ministerio Público Federal no cuenta, hasta este momento, con imputaciones formales que acrediten la participación de las personas mencionadas en los homicidios referidos.

El posicionamiento de la institución surge luego de la difusión de una nota publicada en el diario El Universal, titulada “FGR: Los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal”, información que, según la propia Fiscalía, se sustentó en versiones difundidas por medios de comunicación y no en datos concluyentes derivados de las investigaciones ministeriales.

Fiscalía asegura que no hay pruebas directas

En el documento oficial, la FGR subrayó que actualmente no existen elementos directos que permitan establecer la posible responsabilidad de las personas mencionadas en la privación de la vida de civiles y servidores públicos relacionados con el caso.

Asimismo, la institución reiteró que las investigaciones continúan y que cualquier señalamiento debe sustentarse en pruebas verificables obtenidas dentro de las indagatorias correspondientes.

Noticia Destacada Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva celebra detención de Fernando Farías Laguna, “Argentina no es refugio de criminales”

El comunicado también enfatiza que las aseveraciones difundidas públicamente no forman parte de una imputación judicial formal por parte del Ministerio Público Federal.

Caso mantiene atención por violencia contra autoridades

El asesinato de elementos de seguridad y funcionarios ministeriales ha generado atención nacional debido al contexto de violencia que enfrentan distintas regiones del país y los riesgos para integrantes de corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

En este escenario, la Fiscalía General de la República reiteró la importancia de evitar conclusiones anticipadas mientras las investigaciones permanecen abiertas y no existan determinaciones judiciales firmes.

La dependencia federal no ofreció mayores detalles sobre el avance de las indagatorias ni sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el caso.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO