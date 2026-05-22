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Mujer cae dentro de tienda tras fuerte dolor de espalda en Campeche

Una mujer fue atendida por paramédicos tras sufrir un fuerte dolor de espalda y caer dentro de una tienda de ropa en el Centro de Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de may de 2026

1 min

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Paramédicos acudieron al comercio para brindarle atención médica.
Paramédicos acudieron al comercio para brindarle atención médica. / Dismar Herrera

Paramédicos del Sector Salud y empleados de una conocida tienda de ropa brindaron auxilio a una mujer en el centro histórico de la ciudad, luego de que quedara tendida en el suelo a causa de un repentino y fuerte dolor en la espalda.

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Los hechos ocurrieron en el interior del establecimiento comercial ubicado sobre la calle 10, entre las calles 51 y 53 de la zona centro. De acuerdo con los reportes, la mujer se encontraba bajando una prenda de ropa cuando el movimiento le provocó una aparente lesión tan intensa que le impidió mantenerse en pie, cayendo de inmediato al piso.

Al escuchar sus gritos de dolor, tanto los trabajadores del lugar como un grupo de ciudadanos se aproximaron rápidamente para asistirla. Sin embargo, al percatarse de la gravedad del malestar, optaron por llamar al número de emergencias.

En cuestión de minutos, los técnicos en urgencias médicas arribaron al establecimiento para evaluar a la paciente. Tras brindarle los primeros auxilios y lograr estabilizarla en el sitio, los paramédicos descartaron que su vida corriera peligro.

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JGH

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