Pentágono eleva a 29 mil millones de dólares el costo de la guerra con Irán

El Pentágono cifró en 29 mil millones de dólares el costo de la guerra con Irán, lo que representa un aumento de alrededor de 4 mil millones frente al cálculo presentado hace menos de dos semanas ante el Congreso de Estados Unidos.

La nueva estimación fue expuesta por Jules Hurst III, director financiero interino del Departamento de Defensa, quien había ubicado el gasto en 25 mil millones de dólares el pasado 29 de abril.

Durante su comparecencia en el Capitolio, el funcionario señaló que la cifra se mantiene en revisión debido a los costos operativos, el uso de municiones, el mantenimiento de buques desplegados y posibles reparaciones de instalaciones estadounidenses en la región.

Congreso exige detalles del gasto militar

La actualización del Pentágono aumentó la presión de legisladores demócratas y republicanos, quienes exigen una solicitud presupuestal detallada para supervisar el desarrollo de la intervención militar, que no ha recibido una autorización específica del Capitolio.

La congresista demócrata Betty McCollum pidió conocer cuánto dinero se requiere para sostener las operaciones, reabastecer municiones, cubrir costos de combustible, reparar equipo perdido y atender daños en instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también compareció ante el Congreso para defender la solicitud presupuestal de 1.5 billones de dólares para el Pentágono durante el próximo año fiscal, en medio de cuestionamientos por el costo de la guerra y la falta de claridad sobre los recursos adicionales.

Guerra con Irán presiona economía de Estados Unidos

El aumento en el costo de la guerra coincide con un contexto económico complejo para Estados Unidos.

El Índice de Precios al Consumidor subió a 3.8 por ciento interanual en abril, impulsado por el encarecimiento de la energía y las tensiones derivadas del conflicto.

Senior Pentagon official Jules W. Hurst III says the U.S. has spent close to $29 billion on the Iran War so far. pic.twitter.com/j61FI6FK5H — HadashotIsrael (@HadashotIsrael) May 12, 2026

La situación diplomática también se mantiene frágil. El presidente Donald Trump calificó como “totalmente inaceptable” la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington y afirmó que no tiene prisa por cerrar un acuerdo que no cumpla con los objetivos de la guerra.

Mientras el alto al fuego atraviesa uno de sus momentos más débiles, el Congreso busca mayor control sobre el financiamiento y el rumbo de una intervención cuyo costo sigue en aumento.

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