EU alerta posible ataque aéreo ruso de gran escala contra Ucrania en las próximas horas

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante la posibilidad de un ataque aéreo ruso de gran escala durante las próximas 24 horas. El aviso fue difundido este sábado 23 de mayo de 2026, en medio de nuevas tensiones por una posible ofensiva contra regiones del norte ucraniano.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense en Kiev, el Gobierno de Estados Unidos recibió información sobre un eventual bombardeo de gran magnitud que podría ocurrir “en cualquier momento” dentro del plazo señalado. Por ello, recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a las alertas aéreas y prepararse para buscar refugio de inmediato en caso de emergencia.

La advertencia ocurre mientras Ucrania mantiene vigilancia sobre los movimientos militares rusos y evalúa la posibilidad de una nueva ofensiva lanzada desde Bielorrusia, país ubicado al norte del territorio ucraniano y aliado estratégico de Moscú.

Embajada de EU pide a ciudadanos prepararse para refugiarse

La alerta de la Embajada estadounidense recomienda a sus ciudadanos ubicados en Ucrania identificar refugios cercanos y actuar con rapidez si las autoridades locales activan una alarma aérea.

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El aviso diplomático no precisa qué ciudades podrían ser blanco directo del posible ataque, pero señala que la amenaza corresponde a un bombardeo de gran escala. Este tipo de comunicados suelen emitirse cuando Washington detecta información de inteligencia que puede representar un riesgo inmediato para sus ciudadanos en el extranjero.

La recomendación principal es mantenerse en zonas seguras, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de las autoridades ucranianas durante cualquier alerta.

Kiev y Chernígov, entre las regiones bajo vigilancia

El Gobierno del presidente Volodímir Zelenski considera que Rusia podría intentar una nueva operación desde Bielorrusia. Según la información disponible, una eventual ofensiva con drones tendría como posibles objetivos las regiones de Kiev y Chernígov, ubicadas en el norte de Ucrania.

Ambas zonas han sido estratégicas desde el inicio de la guerra, debido a su cercanía con la frontera bielorrusa y su importancia para la defensa de la capital ucraniana. La posibilidad de un ataque desde ese frente vuelve a encender las alertas, especialmente ante el estancamiento de los avances rusos en el este y sur del país.

Ukraine: The U.S. embassy in Kyiv has received information concerning a potentially significant air attack that may occur at any time over the next 24 hours. The embassy, as always, recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is… pic.twitter.com/iESI6IAHtA — TravelGov (@TravelGov) May 23, 2026

Rusia buscaría recuperar iniciativa en la guerra

La advertencia estadounidense se da en un momento en el que el conflicto permanece abierto y con frentes de combate activos. De acuerdo con la lectura del gobierno ucraniano, Moscú podría intentar recuperar iniciativa mediante ataques aéreos o con drones contra infraestructura, posiciones militares o zonas urbanas.

Aunque la alerta no confirma que el ataque vaya a ocurrir, sí eleva el nivel de prevención para la población extranjera y para las autoridades ucranianas. Por ahora, la Embajada de Estados Unidos mantiene su llamado a actuar con cautela y prepararse para responder de inmediato ante cualquier aviso de emergencia.

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