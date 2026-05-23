Muere el hombre que disparó frente a la Casa Blanca, confirma el Servicio Secreto de Estados Unidos

El hombre que abrió fuego el sábado contra agentes del Servicio Secreto frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos, informó la agencia en un comunicado citado por medios estadounidenses, y minutos después El Servicio Secreto de Estados Unidos lo confirmó.

Un transeunte fue herido durante el intercambio de disparos, agregó el Servicio Secreto, sin ofrecer más detalles.

El atacante disparó contra unos agentes en un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca, y "los agentes del Servicio Secreto respondieron, impactando al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió posteriormente", señaló el comunicado.

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