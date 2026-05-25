Más de 25 mil alumnos de Campeche recibirán la beca Rita Cetina de 2 mil 500 pesos

Un total de 25 mil 970 niñas y niños de educación primaria en Campeche comenzarán a recibir a partir del próximo 3 de junio su tarjeta bancaria de la beca de apoyo para uniformes y útiles escolares "Rita Cetina". Este programa, impulsado por el Gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, consiste en un pago único de 2 mil 500 pesos por estudiante inscrito en una primaria pública.

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De acuerdo con la titular de la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, María del Carmen Duarte López, a nivel estatal se tuvieron 34 mil 450 nuevos registros de aspirantes a este programa federal. De ellos, 22 mil 519 serán nuevos beneficiarios y 3 mil 451 recibirán un plástico nuevo por vencimiento.

A nivel nacional, reveló que servidoras y servidores de la educación entregarán cerca de siete millones de tarjetas a las familias que solicitaron este apoyo en el mes de marzo de este año.

En el caso de Campeche, la funcionaria federal adelantó que la entrega de plásticos se realizará en el Centro de Atención de Becas para el Bienestar de Dzibalchén, así como en las Sedes Operativas Temporales asignadas. Previamente, se colocarán 689 carteles informativos en diversos puntos de la geografía estatal.

Recordó que, para recibir el plástico, la madre, padre o tutor deberá presentar una identificación oficial con fotografía en original y copia, acta de nacimiento, CURP y un comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Mientras tanto, el estudiante deberá entregar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses en caso de ser mayor de edad. La entrega se realizará antes del ciclo escolar 2026-2027.

Becas universitarias

Por otra parte, la funcionaria federal destacó el anuncio de la presidenta de México de ampliar la beca de apoyo "Gertrudis Bocanegra" para estudiantes de educación superior de Campeche y Chiapas. Reveló que en nuestro estado se buscará atender a 27 mil jóvenes que estudian en escuelas públicas y que actualmente no cuentan con algún apoyo, con el propósito de fortalecer la permanencia escolar.

Además, dijo que la beca "Jóvenes Escribiendo el Futuro" contempla atender a 16 escuelas prioritarias, con un total de 4 mil 576 alumnos, así como a 32 escuelas susceptibles, con 3 mil 426 beneficiarios, lo que suma un total de 8 mil 002 apoyos en el territorio campechano.

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JGH