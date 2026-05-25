“Hay que ir paso a paso”: Ajedrecista yucateco Atlas Galaviz sueña con el título de Gran Maestro

Siguiendo los caminos de su hermano, el yucateco Atlas Galaviz Medina sueña con el título de Gran Maestro aunque sabe que el camino es largo y aún le queda mucho por recorrer.

Atlas es parte de una familia de nueve hermanos que desayuna, almuerza y cena el deporte ciencia y donde el mayor de los varones, Sión, consiguió el doctorado dentro de este deporte el año pasado.

“Conseguir el título de Gran Maestro siempre ha sido mi sueño, pero hay que ir paso a paso y primero voy por el de Maestro Internacional, para ello buscaré jugar torneos internacionales tanto en el continente como fuera de América”, comentó al POR ESTO! El estudiante de actuaría de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

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Atlas consiguió dos medalla de oro para la causa del Estado en la Olimpiada Nacional 2026 que se celebra en San Luis Potosí en la modalidad de rápida 25+5 en la categoría Sub20.

“Estuvo intenso el torneo porque llegué a la última ronda con medio puntos por debajo del líder y me enfrenté a él con la necesidad de ganar, mi rival me jugó bien, siempre buscó las tablas para que él pudiera coronarse pero al final el apuro del tiempo le afectó y lo aproveché para ganar”.

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Su contrincante, el colimense Rodrigo Salinas Cárdenas, le pidió pactar el empate desde antes del arranque del duelo y en varias ocasiones durante la partida lo que el boxito rechazó y prefirió buscar la corona.

“Tenía el pendiente de que en mi última Olimpiada no agarrara medalla, me tenía nervioso pero ya conseguí las primeras y espero conseguir cuatro más; pensé que en el Clásico me iba a ir mucho mejor pero al parecer ando mejor para el ritmo de rápida’.