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Violencia en Uruapan deja dos muertos y un niño herido; investigan ataques ligados al CJNG

Dos ataques armados en Uruapan, Michoacán, dejaron dos hombres muertos y un niño gravemente herido; autoridades investigan posibles ajustes de cuentas ligados a pugnas internas del CJNG.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

25 de may de 2026

2 min

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Los hechos se suman a una serie de episodios violentos que han mantenido en alerta a Uruapan
Los hechos se suman a una serie de episodios violentos que han mantenido en alerta a Uruapan / Especial

Dos hombres murieron y un niño resultó gravemente herido tras dos ataques armados registrados en Uruapan, Michoacán, hechos que autoridades atribuyen de manera preliminar a disputas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El primer ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo en la colonia La Cedrera, donde sujetos armados interceptaron una camioneta en la que viajaba una pareja con su hijo.

Los agresores dispararon contra la unidad y el conductor murió en el lugar, mientras que el menor de edad fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que el niño fue sometido a cirugía y condenó que menores de edad resulten afectados por la violencia criminal. A través de redes sociales, pidió a quienes participan en actividades ilícitas respetar la vida de personas inocentes, especialmente de niñas y niños.

Segundo ataque armado deja otro muerto en Uruapan

Horas después, un segundo ataque se registró en la colonia Morelos, donde un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba junto a una camioneta, afuera de un bar.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas públicamente. Las autoridades abrieron las carpetas de investigación correspondientes para determinar la mecánica de ambos ataques, identificar a los responsables y establecer si existe relación directa entre los dos hechos.

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Autoridades indagan pugnas internas del CJNG

De manera preliminar, autoridades presumen que los ataques podrían estar relacionados con ajustes de cuentas y pugnas internas del CJNG en Uruapan.

Esta línea de investigación se vincula con la disputa por el control territorial en la región tras la muerte de “El Mencho” y la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado como operador regional del grupo criminal.

La captura de “El Congo” fue relacionada por autoridades con actividades criminales en la zona aguacatera, entre ellas extorsiones, secuestros y homicidios.

Uruapan enfrenta nuevo repunte de violencia

Los hechos se suman a una serie de episodios violentos que han mantenido en alerta a Uruapan, municipio estratégico para la economía agrícola de Michoacán y también escenario de disputas criminales.

Grecia Quiroz ha denunciado previamente la presión del crimen organizado en la región y gobierna bajo fuerte resguardo tras el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Las investigaciones continuarán para confirmar si los ataques recientes forman parte de una misma disputa criminal o si corresponden a hechos distintos.

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