¿Lloverá en Campeche? Vaguada y Giro Centroamericano amenazan con tormentas toda la semana

La semana inicia con condiciones meteorológicas activas en la península de Yucatán, y Campeche no será la excepción. Según el pronóstico, la combinación de la vaguada maya con inestabilidad en niveles altos de la tropósfera favorecerá el desarrollo de tormentas durante los próximos días.

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Para este lunes 25 de mayo, se esperan tormentas moderadas de forma dispersa en la mayor parte del estado, con acumulados de lluvia de entre 5 y 25 milímetros. Aunque las precipitaciones no serán tan intensas como en Yucatán, sí podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, turbonadas y rachas fuertes de viento.

Las temperaturas se mantendrán altas y bochornosas, con máximas que oscilarán entre los 33 °C y 39 °C en diferentes zonas del estado. Por la noche y la madrugada del martes, el termómetro bajará a mínimas de entre 23 °C y 26 °C. Los vientos serán variables, con rachas que podrían alcanzar velocidades de entre 10 y 50 kilómetros por hora.

En cuanto al pronóstico para el resto de la semana, las lluvias continuarán presentes en todo Campeche. Se espera que la actividad convectiva se mantenga de moderada a fuerte, con mayor probabilidad de precipitaciones por las tardes y las noches.

Hacia el fin de semana, el panorama podría complicarse debido a la posible formación de un Giro Centroamericano al sur de la península, lo que aumentaría significativamente la intensidad y la frecuencia de las lluvias.

Entre las recomendaciones importantes destacan salir con paraguas o impermeable, manejar con precaución, especialmente en carretera debido a posibles encharcamientos, y evitar zonas bajas o propensas a inundaciones. Asimismo, se aconseja mantener limpias las alcantarillas y las calles para prevenir la acumulación de agua. Aunque las lluvias ayudarán a refrescar el ambiente y aliviar la sequía, es necesario mantenerse informado y tomar precauciones ante la posible caída de granizo y vientos fuertes en algunas zonas.

Se invita a la población a planear sus actividades con base en el pronóstico y cuidarse, manteniéndose atenta a los avisos de Protección Civil y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

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JGH