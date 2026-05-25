Segey intensifica orientación en planteles ante aumento de embarazos adolescentes

Ante el aumento de embarazos adolescentes en Yucatán, la Secretaría de Educación del Estado (Segey) reforzó acciones de prevención, orientación y acompañamiento en escuelas públicas mediante la estrategia estatal Aliados por la Vida, informó su titular, Juan Balam Varguez.

El funcionario advirtió que el embarazo en adolescentes continúa impactando la permanencia escolar, el bienestar emocional y las oportunidades de desarrollo de cientos de jóvenes, por lo que se busca intervenir desde los planteles educativos y el entorno familiar.

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“Son diversas situaciones que se deben atender y el Gobernador definió esta estrategia que impulsamos con entusiasmo”, señaló.

Balam Varguez explicó que uno de los ejes prioritarios es fortalecer la concientización entre estudiantes y padres de familia para promover proyectos de vida, metas académicas y decisiones informadas en cada etapa de crecimiento. “Cada etapa debe vivirse en su momento, pero cuando eso se adelanta, también tiene que existir apoyo y acompañamiento”.

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Aunque reconoció que existen casos que no se reportan oficialmente, aseguró que la Segey ha incrementado los programas preventivos y de orientación en más planteles del estado.

Las acciones incluyen actividades informativas, acompañamiento y estrategias enfocadas en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar sus condiciones de bienestar y futuro.