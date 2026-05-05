Esequibo llega a la Corte Internacional de Justicia: Guyana advierte que se juega 70% de su territorio ante Venezuela

La disputa territorial por el Esequibo, una región rica en petróleo, gas, oro, diamantes y madera, entró en una nueva fase ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Guyana y Venezuela comenzaron audiencias por la propiedad de este territorio fronterizo de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados.

El caso tiene una relevancia histórica y política para ambos países. Para Guyana, que administra actualmente la zona, el litigio representa un asunto de supervivencia territorial, pues el Esequibo equivale a cerca del 70 por ciento de su superficie nacional.

Para Venezuela, en cambio, se trata de una reclamación histórica que mantiene desde el siglo XIX y que el gobierno de Caracas considera parte de su territorio.

¿Por qué Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo?

El conflicto se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que fijó la frontera a favor de la entonces Guayana Británica. Venezuela desconoció décadas después esa decisión y sostiene que el territorio le pertenece desde la época colonial española.

En 1966, Caracas firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, instrumento que Venezuela considera el marco válido para resolver la controversia.

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Guyana acudió a la CIJ en 2018 para pedir que se ratifique la validez del laudo de 1899. Aunque Venezuela ha cuestionado la jurisdicción del tribunal, la Corte determinó en 2020 que podía conocer el caso, lo que abrió paso a las audiencias actuales en La Haya.

¿Qué dijo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia?

Durante la audiencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, afirmó que el caso tiene una “importancia existencial” para su país, debido a la dimensión del territorio en disputa. También sostuvo que las reclamaciones de Venezuela han afectado la seguridad, la paz y el desarrollo guyanés.

El interés sobre el Esequibo aumentó en los últimos años por los hallazgos de petróleo y gas en zonas cercanas, especialmente tras los descubrimientos de ExxonMobil en 2015, que colocaron a Guyana como uno de los países con mayores reservas petroleras per cápita.

¿Qué postura mantiene Venezuela sobre el fallo de la CIJ?

Venezuela confirmó que participaría en las audiencias para exponer su posición, pero adelantó que no reconocerá ningún fallo de la CIJ. El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que la delegación acudió para defender los derechos históricos de su país sobre la Guayana Esequiba y cuestionar la legalidad del proceso.

Aunque las sentencias de la CIJ son vinculantes e inapelables, el tribunal no cuenta con mecanismos directos para imponer su cumplimiento. Por ello, el desenlace del caso podría tener implicaciones diplomáticas, jurídicas y regionales para una disputa que sigue siendo uno de los conflictos territoriales más sensibles de América Latina.

🇬🇾🇻🇪‼️| Guyana advirtió ante la Corte Internacional de Justicia que la reclamación de Venezuela sobre la región del Esequibo representa una amenaza existencial para su paz, seguridad y desarrollo. El canciller guyanés Hugh Hilton Todd solicitó a los jueces que declaren que… pic.twitter.com/pNRQZIcDBt — UHN Plus (@UHN_Plus) May 4, 2026

¿Dónde queda el Esequibo y por qué es una zona estratégica?

El Esequibo se ubica al oeste de Guyana, en una amplia región fronteriza con Venezuela que abarca alrededor de 160 mil kilómetros cuadrados.

Esta zona se extiende alrededor del río Esequibo y representa cerca del 70 por ciento del territorio guyanés, por lo que su control tiene un peso territorial, económico y político para Georgetown.

Además de su extensión, la región es estratégica por sus recursos naturales. En el Esequibo hay reservas de oro, diamantes, madera y otros minerales, mientras que en áreas cercanas se han desarrollado importantes proyectos vinculados al petróleo y gas.

Por esa razón, la disputa entre Venezuela y Guyana no solo tiene un trasfondo histórico, sino también un componente económico clave para ambos países.

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