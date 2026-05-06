Crucero con brote de hantavirus zarpa de Cabo Verde rumbo a Tenerife; OMS eleva a ocho los casos

El crucero de lujo “MV Hondius”, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres personas muertas, zarpó este miércoles 6 de mayo desde Cabo Verde rumbo a las Islas Canarias, España, tras la evacuación de tres pasajeros.

De acuerdo con la ministra española de Sanidad, Mónica García, se prevé que la embarcación llegue a Tenerife “en tres días”, bajo vigilancia sanitaria y con coordinación internacional.

La emergencia sanitaria mantiene en alerta a autoridades de España, Cabo Verde, Países Bajos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que elevó a ocho el número de casos confirmados y sospechosos relacionados con el brote. De ellos, al menos tres han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio, mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la forma de propagación del virus.

¿Qué pasó con el crucero “MV Hondius” afectado por hantavirus?

El barco permanecía varado frente a las costas de Cabo Verde después de que se detectara un brote de hantavirus entre personas que viajaban a bordo. Tres infectados murieron durante la travesía, mientras que un paciente crítico permanece hospitalizado en Sudáfrica.

Tras varios días de coordinación sanitaria, el crucero retomó su ruta con más de 140 personas a bordo y se dirige al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se espera un operativo médico para evaluar a pasajeros y tripulación.

Noticia Destacada Alerta en crucero por hantavirus: qué es, síntomas y por qué preocupa este brote que dejó tres muertos

¿A dónde fueron trasladados los pasajeros evacuados?

Tres personas fueron evacuadas en Cabo Verde y trasladadas en avión a Países Bajos. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, donde los esperaban equipos sanitarios con trajes de protección y ambulancias para su traslado médico.

La operadora del barco informó que dos de los evacuados se encuentran en estado grave. La tercera persona no presenta síntomas, pero fue considerada contacto estrecho de un pasajero que falleció el 2 de mayo, por lo que también fue trasladada como medida preventiva.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa este brote?

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones, orina o excremento de roedores infectados. Sin embargo, la OMS identificó que el brote corresponde a la variante conocida como virus de los Andes, una cepa que puede transmitirse entre personas en circunstancias específicas de contacto estrecho.

Las enfermedades asociadas al hantavirus pueden afectar pulmones y riñones, y en sus formas más graves pueden ser mortales. Aun así, la OMS ha señalado que, por ahora, el riesgo general para la salud pública se mantiene bajo, mientras se aplican medidas de aislamiento, vigilancia y seguimiento de contactos.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026

¿Qué ocurrirá cuando el crucero llegue a Tenerife?

España prevé recibir el barco en Tenerife con un dispositivo sanitario especial. Autoridades sanitarias deberán valorar a las personas a bordo, definir posibles aislamientos y coordinar traslados médicos si aparecen nuevos síntomas.

Aunque el Gobierno español avaló el atraque del crucero, la decisión generó tensión con autoridades de Canarias, que expresaron reservas sobre la llegada del buque. Mientras tanto, pasajeros a bordo han señalado que se mantienen protocolos de seguridad, como uso de mascarillas, distancia y vigilancia médica, hasta completar la travesía hacia territorio español.

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