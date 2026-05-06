Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas, a los 87 años

Ted Turner, fundador de “CNN” y una de las figuras más influyentes en la historia de la televisión por cable, murió este miércoles a los 87 años en su casa cerca de Tallahassee, Florida.

El empresario, filántropo y ambientalista fue reconocido por haber creado en 1980 “Cable News Network”, la primera cadena de noticias por televisión con transmisión continua las 24 horas, un modelo que cambió la forma de consumir información en Estados Unidos y en el mundo.

¿Quién fue Ted Turner y por qué cambió la televisión?

Robert Edward Turner III, conocido mundialmente como Ted Turner, nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio. Con el paso de los años convirtió la empresa de publicidad que heredó de su padre en un imperio mediático que tuvo como base “Turner Broadcasting System”.

Su visión empresarial fue clave en el crecimiento de la televisión por cable y satélite. Antes de fundar “CNN”, Turner impulsó el concepto de “superestación” con “TBS”, lo que permitió ampliar el alcance de contenidos de entretenimiento y deportes a nivel nacional. Después llegarían otros proyectos como “TNT”, “Cartoon Network” y “Turner Classic Movies”.

El lanzamiento de “CNN” en junio de 1980 fue su movimiento más audaz. En una época dominada por noticieros con horarios fijos, Turner apostó por un canal que transmitiera noticias durante todo el día. La idea fue cuestionada en sus inicios, pero terminó por convertirse en un estándar de la industria informativa.

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¿Cuál fue el legado de Ted Turner en medios y entretenimiento?

Además de crear “CNN”, Turner amplió su influencia con una estrategia que combinó noticias, cine, deportes y entretenimiento. En 1985 compró el catálogo de películas de “MGM”, operación que más tarde ayudó al nacimiento de “Turner Classic Movies”, canal dedicado al cine clásico.

También fue propietario de equipos deportivos de Atlanta, entre ellos los Braves, y mantuvo una presencia fuerte en la industria del entretenimiento hasta la venta de “Turner Broadcasting System” a “Time Warner” en la década de 1990. Tras la fusión con “AOL”, su papel dentro de la compañía se redujo hasta su salida definitiva en 2003.

¿Qué enfermedad padecía Ted Turner?

Turner reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que puede compartir síntomas con el Parkinson y el Alzheimer. En 2025 también fue hospitalizado por neumonía, aunque logró recuperarse tras un periodo de rehabilitación en Florida.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

¿Qué hizo Ted Turner fuera de la televisión?

Fuera de los medios, Turner destacó por su trabajo filantrópico, ambientalista y de activismo global. Donó mil millones de dólares a iniciativas vinculadas con Naciones Unidas, lo que dio origen a la “Fundación de las Naciones Unidas”. También cofundó “Nuclear Threat Initiative”, enfocada en reducir riesgos nucleares y de seguridad global.

En su vida personal, Turner tuvo cinco hijos y estuvo casado en tres ocasiones, una de ellas con la actriz Jane Fonda, de quien se separó tras una década de matrimonio.

Su legado queda ligado a una transformación profunda de la televisión moderna: convirtió la información continua en un formato global y abrió el camino para la era de los canales informativos permanentes.

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