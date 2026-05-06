¿Quién fue Ted Turner? La biografía del fundador de “CNN” que cambió para siempre las noticias en televisión

Ted Turner, fundador de “CNN” y uno de los empresarios más influyentes en la historia de la televisión por cable, falleció este miércoles 6 de mayo a los 87 años.

Su nombre quedó ligado a una transformación profunda en la forma de consumir noticias, entretenimiento y deportes, debido a que impulsó el primer canal informativo con transmisión continua durante las 24 horas.

Robert Edward Turner III nació en Cincinnati, Ohio, en 1938, aunque desarrolló buena parte de su vida empresarial en Atlanta.

Desde joven estuvo vinculado al negocio familiar de publicidad exterior y, tras la muerte de su padre, asumió el control de la compañía. Con el tiempo convirtió esa base empresarial en un conglomerado de medios que tendría impacto global.

¿Quién fue Ted Turner y cómo inició su imperio mediático?

Ted Turner comenzó su trayectoria empresarial a partir de la compañía de vallas publicitarias que heredó de su padre. Su visión fue más allá de la publicidad tradicional: entendió que la televisión por cable y satélite abriría una nueva etapa en la industria de medios.

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A finales de los años sesenta y durante la década de los setenta adquirió estaciones de televisión, entre ellas una señal UHF en Atlanta. Esa apuesta fue clave para el nacimiento de “WTBS”, posteriormente conocida como “TBS”, una de las primeras “superestaciones” con alcance nacional por cable.

Con esa plataforma, Turner combinó entretenimiento, deportes y programación televisiva para llegar a millones de hogares. Su intuición consistió en aprovechar la expansión del cable para convertir contenidos locales en productos nacionales.

¿Por qué “CNN” cambió la forma de ver noticias?

El mayor legado de Turner llegó en 1980, cuando lanzó “Cable News Network”, mejor conocida como “CNN”. La propuesta parecía arriesgada para la época: un canal dedicado exclusivamente a noticias, transmitiendo todo el día y toda la noche.

La idea modificó la lógica de los noticieros tradicionales, que dependían de horarios fijos. Con “CNN”, la información comenzó a circular en tiempo real, con coberturas constantes de conflictos, elecciones, crisis internacionales y desastres naturales. El propio Turner llegó a considerar ese proyecto como el mayor logro de su vida.

El modelo terminó por convertirse en referencia global y abrió el camino para otros canales de noticias 24 horas en distintos países.

CNN founder Ted Turner told 60 Minutes in 2003 there were “some things” he didn’t like about the network, joking that he was “the old fuddy-duddy.”



The media tycoon died today at age 87. pic.twitter.com/gScq5cPuy3 — 60 Minutes (@60Minutes) May 6, 2026

¿Qué otros canales y negocios creó Ted Turner?

Además de “CNN” y “TBS”, Turner impulsó una estructura de medios que incluyó “TNT”, “Cartoon Network” y “Turner Classic Movies”. Este último proyecto se relacionó con la compra del catálogo cinematográfico de “MGM”, operación que fortaleció su presencia en el entretenimiento y el cine clásico.

Su empresa, “Turner Broadcasting System”, fue vendida a “Time Warner” en la década de los noventa. Aunque permaneció vinculado durante algunos años, su salida marcó el cierre de una etapa en la que pasó de empresario regional a figura central de los medios globales.

MLB Network mourns the passing of Ted Turner. pic.twitter.com/k36Ab3uQUq — MLB Network (@MLBNetwork) May 6, 2026

¿Cuál fue la relación de Ted Turner con los Bravos de Atlanta?

Turner también dejó huella en el deporte. Fue propietario de los Bravos de Atlanta, equipo al que ayudó a convertir en una marca nacional gracias a las transmisiones de “TBS”. El club lo recordó como una figura clave para que los Bravos fueran conocidos como “El Equipo de América”.

Durante su etapa como dueño, la franquicia vivió una de sus mejores épocas, con 14 títulos divisionales consecutivos, cinco campeonatos de la Liga Nacional y la Serie Mundial de 1995, el primer título del equipo desde su mudanza a Atlanta.

¿Qué hizo Ted Turner como filántropo y ambientalista?

Fuera de los medios, Turner fue reconocido por su filantropía, su activismo ambiental y su apoyo a causas internacionales.

Ted Turner, the billionaire media mogul who revolutionized TV news when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/pbbFiCYYAE pic.twitter.com/myUFY0ZS3l — CNN (@CNN) May 6, 2026

Creó la Fundación de las Naciones Unidas tras comprometer una donación millonaria para apoyar iniciativas vinculadas con la ONU. También promovió proyectos de conservación, sostenibilidad y desarme nuclear.

En sus últimos años redujo su actividad pública después de revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa. Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, además de un legado que cruza televisión, periodismo, deporte, entretenimiento y filantropía.

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