Crucero con brote de hantavirus avanza hacia Tenerife bajo vigilancia internacional

El crucero polar “MV Hondius” avanza hacia las Islas Canarias bajo vigilancia sanitaria internacional, luego de que se detectara a bordo un brote de hantavirus que ha dejado tres personas fallecidas y varios casos bajo seguimiento médico en distintos países.

La embarcación, operada por Oceanwide Expeditions, zarpó desde Cabo Verde rumbo a Tenerife después de la evacuación de tres pasajeros en vuelos médicos hacia hospitales europeos.

Las autoridades españolas prevén que el barco atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se activará un protocolo especial para revisar a pasajeros y tripulantes. De acuerdo con el Ministerio del Interior español, las personas a bordo permanecerán aisladas en el crucero hasta que se organicen los vuelos de repatriación correspondientes.

¿Qué pasó en el crucero “MV Hondius”?

El crucero quedó bajo observación después de que varios pasajeros presentaran síntomas compatibles con hantavirus.

El brote ya provocó la muerte de tres viajeros: un ciudadano holandés de 70 años, su esposa de 69 años y una turista alemana. Otros pasajeros permanecen hospitalizados o bajo vigilancia en países como Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Suiza.

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La Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo global se mantiene bajo, aunque el caso ha generado alerta porque la cepa identificada corresponde al virus Andes, una variante sudamericana del hantavirus que puede transmitirse entre personas en circunstancias específicas de contacto estrecho.

¿Por qué Argentina está en el centro de la investigación?

La principal línea de investigación apunta hacia Argentina, país desde donde partió el crucero el 1 de abril para una expedición por la Antártida y el Atlántico Sur.

Las autoridades sanitarias argentinas analizan si algunos pasajeros pudieron contagiarse antes de embarcar en Ushuaia, debido a que el virus puede incubarse durante varias semanas.

El Ministerio de Salud argentino confirmó que la cepa detectada es el virus Andes y anunció el envío de material genético y kits de diagnóstico a España, Reino Unido, Sudáfrica, Senegal y Países Bajos, con el objetivo de facilitar la detección temprana de posibles casos.

¿Qué preocupa a las autoridades sanitarias?

El hantavirus suele transmitirse a humanos por contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. En la mayoría de las variantes no existe contagio entre personas, pero el virus Andes representa una excepción, por lo que las autoridades mantienen vigilancia estrecha sobre quienes estuvieron en contacto con los casos confirmados.

La alerta aumentó porque 30 pasajeros desembarcaron durante una escala en la isla británica de Santa Elena antes de que se dimensionara por completo la emergencia sanitaria. Algunos de ellos viajaron posteriormente a Estados Unidos, Singapur y otros países, por lo que varias agencias mantienen seguimiento preventivo.

A rare Hantavirus outbreak linked to the cruise ship “MV Hondius” has triggered international attention.



So far:

• 8 confirmed cases

• 3 deaths reported



Stay safe 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/oxjGiYkgR6 — 𝗡𝗢𝗡-𝗩𝗘𝗚 (@mohith000) May 7, 2026

¿Qué pasará cuando el crucero llegue a Tenerife?

Cuando el “MV Hondius” llegue a Tenerife, se espera que las autoridades españolas realicen una evaluación médica de pasajeros y tripulación antes de permitir la repatriación. La llegada del barco generó reservas entre autoridades locales de Canarias, aunque el Gobierno central autorizó el atraque con medidas sanitarias reforzadas.

El caso también abrió un debate sobre enfermedades emergentes y movilidad internacional. Especialistas argentinos han advertido que el cambio climático puede favorecer la expansión de roedores portadores del hantavirus hacia nuevas zonas, lo que aumenta la necesidad de vigilancia epidemiológica en viajes, cruceros y regiones con mayor exposición ambiental.

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