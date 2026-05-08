Juez aplaza sentencia de “el Mayo” Zambada en EU; nueva fecha será en julio de 2026

Un juez federal de Estados Unidos aplazó nuevamente la sentencia de Ismael “el Mayo” Zambada García, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa. La nueva fecha para conocer la condena del narcotraficante mexicano quedó programada para el 20 de julio de 2026.

La decisión fue tomada por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, el mismo juzgador que llevó el proceso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán. Con este cambio, la audiencia de sentencia de Zambada acumula su segundo aplazamiento, luego de que inicialmente estuviera prevista para el 13 de abril y posteriormente para el 18 de mayo.

¿Cuándo será sentenciado “el Mayo” Zambada?

De acuerdo con el calendario fijado por el juez Cogan, la audiencia de sentencia se realizará el 20 de julio de 2026 en la Sala 10A Sur de la Corte Federal en Brooklyn.

Antes de esa fecha, la defensa de Zambada García deberá presentar, a más tardar el 6 de julio, su memorando de sentencia y cualquier objeción al Informe de Presentencia, conocido como PSR por sus siglas en inglés.

Posteriormente, los fiscales estadounidenses tendrán hasta el 13 de julio para responder a los argumentos de los abogados del capo mexicano. Con esos documentos, el juez definirá la sentencia definitiva contra el exlíder criminal.

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¿De qué se declaró culpable Ismael “el Mayo” Zambada?

Ismael Zambada se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de dos cargos por crimen organizado ante la corte federal de Brooklyn. Aunque originalmente enfrentaba 17 cargos, el acuerdo de culpabilidad concentró su responsabilidad penal en dos delitos que pueden implicar cadena perpetua.

En su declaración, Zambada reconoció haber encabezado una organización criminal desde 1989 hasta 2024, vinculada principalmente con actividades de narcotráfico.

¿Cómo fue detenido “el Mayo” Zambada?

Zambada García fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, Estados Unidos, en una avioneta en la que también viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de “el Chapo” Guzmán.

#Internacional



La Corte Federal de #EEUU en Brooklyn informó que la audiencia de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, fue pospuesta por tercera vez para el próximo 20 de julio. El magistrado Brian Cogan emplazó a la defensa de Zambada a entregar… pic.twitter.com/WI6aEDgieu — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 8, 2026

Según la versión atribuida a “el Mayo”, Guzmán López le habría tendido una trampa para llevarlo a territorio estadounidense y entregarlo a las autoridades.

El caso es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes contra el Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, debido al peso histórico de Zambada dentro de la organización criminal y a las acusaciones acumuladas durante años en tribunales federales estadounidenses.

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