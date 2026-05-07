“Chapo” Guzmán insiste en volver a México y culpa al gobierno mexicano por delitos violentos

Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera volvió a solicitar su extradición a México mediante una nueva carta enviada a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, donde también pidió un nuevo juicio y responsabilizó al Gobierno mexicano por los delitos violentos relacionados con su caso.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019, remitió el escrito manuscrito en inglés al juez federal Brian Cogan el pasado 1 de mayo. El documento fue recibido por el tribunal esta semana y se difundió públicamente este jueves.

¿Qué dijo “el Chapo” Guzmán en su nueva carta?

En la misiva, Guzmán Loera aseguró que no fue responsable de los hechos violentos por los que fue señalado durante su proceso judicial en Estados Unidos. Incluso afirmó que esos delitos deben atribuirse al Gobierno mexicano.

“El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, escribió el narcotraficante en el documento dirigido al tribunal de Nueva York.

También sostuvo que las acusaciones en su contra se basaron en un solo testigo y defendió su imagen en México, al señalar que en su país no era conocido por “cosas malas”, sino por acciones que, según él, buscaban apoyar a su familia.

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¿Por qué Brian Cogan rechazó sus cartas anteriores?

La nueva petición fue enviada pocos días después de que el juez Brian Cogan desestimara otras cinco cartas presentadas por Guzmán Loera. En su resolución, el magistrado consideró que esos documentos carecían de sentido jurídico y no tenían validez legal suficiente para modificar su situación penal.

A pesar de ese rechazo, “el Chapo” volvió a insistir en su intención de ser trasladado a México y en obtener otro juicio. En la carta más reciente también lanzó señalamientos contra funcionarios estadounidenses que participaron en su captura y procesamiento judicial, entre ellos exintegrantes de la DEA y de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

¿Por qué fue condenado “el Chapo” Guzmán en Estados Unidos?

Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable en 2019 de diez cargos relacionados con narcotráfico, tráfico internacional de drogas y actividades criminales vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Another letter from El Chapo to the federal court in Brooklyn.



In this one, he says, "I did no harm to no one," and,

"I was known in my country not for bad things, the good things I've done."



"I got blame for things that I didn't do all because

of who I am," he wrote. pic.twitter.com/zJHD29xKMa — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 7, 2026

El juicio, realizado en Nueva York, duró casi cuatro meses y fue considerado uno de los procesos más relevantes contra un narcotraficante mexicano en Estados Unidos. Tras el veredicto, fue sentenciado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales de prisión.

Actualmente, “el Chapo” permanece recluido en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del sistema penitenciario estadounidense. Desde ahí ha presentado distintos recursos, apelaciones y escritos, aunque hasta ahora ninguno ha prosperado.

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