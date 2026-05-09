Avión atropella y mata a un hombre en pista del aeropuerto de Denver; investigan falla de seguridad

Un avión de la aerolínea Frontier Airlines atropelló y causó la muerte de una persona que ingresó sin autorización a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, informaron autoridades estadounidenses este sábado.

El incidente ocurrió la noche del viernes cuando una aeronave Airbus A321 que cubría la ruta Denver-Los Ángeles iniciaba maniobras de despegue.

De acuerdo con el reporte oficial del aeropuerto, el impacto ocurrió alrededor de las 23:19 horas locales, momento en el que el individuo irrumpió en la zona restringida y corrió hacia la pista.

Accidente provocó incendio y dejó pasajeros lesionados

Tras el impacto, uno de los motores del avión presentó un incendio menor que fue controlado rápidamente por elementos del Departamento de Bomberos de Denver.

Las autoridades confirmaron que 12 de las 231 personas que viajaban a bordo resultaron con lesiones leves, mientras que cinco pasajeros fueron trasladados a hospitales de la zona para valoración médica.

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La persona fallecida aún no ha sido identificada oficialmente, aunque las autoridades aeroportuarias señalaron que no se trataría de un trabajador del aeropuerto.

Gobierno de Estados Unidos investiga ingreso ilegal a la pista

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el individuo aparentemente saltó deliberadamente una cerca perimetral antes de ingresar a la pista de aterrizaje.

El funcionario indicó que las corporaciones policiales locales encabezan las investigaciones para determinar cómo ocurrió la violación de seguridad y esclarecer las circunstancias del hecho.

“Nadie debe ingresar jamás sin autorización a un aeropuerto”, advirtió el secretario a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Shocking picture of Frontier Airlines A321-271NX (reg. N646FR) left engine after it ingested a pedestrian during takeoff from Denver Airport https://t.co/hjbn9ACWwe pic.twitter.com/E86y9qB1m5 — AIRLIVE (@airlivenet) May 9, 2026

Aeropuerto de Denver suspendió operaciones en una pista

Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de Denver mantuvo cerrada la pista involucrada mientras avanzan las diligencias periciales y las investigaciones correspondientes.

El aeropuerto de Denver es considerado uno de los de mayor tráfico aéreo en el mundo. Tan solo en 2025 movilizó más de 82 millones de pasajeros, consolidándose como el cuarto aeropuerto más transitado de Estados Unidos y uno de los diez más concurridos a nivel global.

JUST IN - Frontier Airlines flight 4345 strikes and kills person on the runway at Denver International Airport. pic.twitter.com/gT5RfiIlDa — Confidential Post (@The_C_Post) May 9, 2026

El caso ha generado preocupación por los protocolos de seguridad aeroportuaria y por las fallas que permitieron el acceso de una persona ajena a una zona de alta restricción operacional.

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