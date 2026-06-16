Trump promete impulsar el fin de la guerra en Ucrania mientras G7 acuerda aumentar la presión contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que buscará acelerar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en un momento en que las principales economías occidentales acordaron incrementar la presión política y económica sobre Moscú.

Durante su participación en la cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense afirmó que pretende intervenir activamente para favorecer una solución al conflicto, que supera ya los cuatro años de duración y continúa generando tensiones internacionales.

G7 respalda nuevas medidas contra Rusia

En el encuentro participaron los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien presentó imágenes recientes de ataques rusos contra infraestructura civil en Kiev.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas de presión sobre Rusia, particularmente en sectores estratégicos como el energético, considerado una de las principales fuentes de financiamiento de la ofensiva militar del Kremlin.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó confianza en que Europa y Estados Unidos puedan coordinar acciones conjuntas para avanzar hacia una salida negociada al conflicto. Según declaró, observó disposición de cooperación por parte de Trump durante las conversaciones sostenidas en el marco de la cumbre.

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Sanciones apuntan al petróleo y gas rusos

Uno de los principales temas discutidos fue el fortalecimiento de las sanciones dirigidas a las exportaciones energéticas rusas.

Trump señaló que las condiciones actuales del mercado energético permitirían avanzar en nuevas medidas restrictivas, luego de que se alcanzara un acuerdo para reducir las tensiones en Oriente Medio y garantizar el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la denominada “flota fantasma”, utilizada para transportar petróleo ruso al margen de las restricciones impuestas por Occidente.

Ucrania mantiene respaldo internacional

Volodímir Zelenski celebró la postura adoptada por los líderes del G7 y aseguró que existe consenso entre los aliados respecto a que Rusia no debe obtener una victoria en el conflicto.

El mandatario ucraniano destacó que su país continúa fortaleciendo su industria de defensa, particularmente en el desarrollo de drones y nuevas tecnologías militares. Sin embargo, subrayó que el apoyo internacional sigue siendo indispensable para mantener la capacidad de resistencia frente a la invasión rusa.

Refuerzan ayuda militar y energética

Las naciones del G7 reiteraron su compromiso de seguir proporcionando asistencia militar a Ucrania, incluyendo sistemas de defensa antiaérea y equipos destinados a proteger infraestructura estratégica.

Además, el gobierno del Reino Unido anunció que suministrará uranio enriquecido para apoyar el funcionamiento de las centrales nucleares ucranianas, una medida que busca fortalecer la seguridad energética del país en medio del conflicto.

La cumbre concluyó con un mensaje de respaldo a Kiev y con el compromiso de continuar coordinando acciones diplomáticas, económicas y militares para aumentar la presión sobre Rusia y abrir espacios que permitan avanzar hacia una eventual solución negociada.

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