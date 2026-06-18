Identifican a mexicano como presunto autor intelectual de ataque frustrado contra evento de Trump en la Casa Blanca

Las autoridades de Estados Unidos identificaron al ciudadano mexicano Abraham Hermosillo Álvarez como el presunto responsable intelectual de un ataque que, según las investigaciones, estaba planeado para ejecutarse durante un evento de UFC programado en las inmediaciones de la Casa Blanca con motivo del cumpleaños número 80 del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el presunto plan fue detectado y neutralizado por agentes del Buró Federal de Investigaciones antes de que pudiera llevarse a cabo.

Las autoridades sostienen que Hermosillo Álvarez habría participado en la planeación, coordinación y dirección del supuesto atentado, motivo por el cual enfrenta diversos cargos federales relacionados con conspiración para cometer asesinato y actos de violencia en terrenos federales.

Autoridades detallan supuesto plan con drones y francotiradores

Según la investigación federal, el ataque contemplaba el uso de drones equipados con explosivos para generar detonaciones simultáneas en áreas cercanas a la Casa Blanca.

La estrategia, de acuerdo con los expedientes judiciales, buscaba provocar pánico entre los asistentes al evento deportivo, lo que facilitaría acciones posteriores por parte de presuntos francotiradores ubicados en distintos puntos estratégicos.

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El operativo fue desactivado el pasado 14 de junio, luego de que las agencias de seguridad detectaran movimientos y comunicaciones relacionadas con la planificación del supuesto atentado.

Mexicano fue detenido en Nebraska

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido en el estado de Nebraska.

Las autoridades señalaron que el mexicano ingresó a territorio estadounidense con una visa de turista tipo B2 que expiró en 2001. Posteriormente permaneció en el país y años después obtuvo protección temporal bajo el programa DACA durante la administración del expresidente Barack Obama.

El DHS indicó que buscará que el acusado enfrente el proceso judicial correspondiente y, en caso de ser hallado culpable, sea removido del país conforme a la legislación estadounidense.

Cuatro presuntos cómplices también fueron arrestados

Como parte de la investigación, las autoridades federales detuvieron a otras cuatro personas señaladas como presuntos colaboradores del plan.

Entre ellos se encuentran Tycen Proper, residente de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, arrestados en California; así como Daniel Kenely Eskridge, detenido en Misuri.

The alleged RINGLEADER of the failed terror attack targeting UFC Freedom 250 is an ILLEGAL ALIEN.



Abraham Hermosillo Alvarez, from Mexico, planned, organized, and directed the planned attack. He was arrested by the @FBI on June 14, and @ICEgov has lodged a detainer against him.… https://t.co/yhwCNYmwdc pic.twitter.com/VWP1rTFBnr — Homeland Security (@DHSgov) June 18, 2026

Las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar el alcance de la presunta conspiración y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.

El caso ha generado atención nacional debido a que el supuesto objetivo era un evento de alta visibilidad vinculado al presidente Trump, en un contexto de reforzamiento de las medidas de seguridad en instalaciones gubernamentales y actos públicos de gran convocatoria en Estados Unidos.

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