Cantante iraní Parastoo Ahmadi recibe condena de 74 latigazos por cantar sin hiyab

La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos junto con ocho integrantes de su equipo de producción, luego de participar en una presentación musical transmitida en vivo en la que apareció sin hiyab, según documentos judiciales revisados por The Guardian.

El caso ha generado nuevas críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que la sanción también incluye una prohibición de dos años para salir de Irán y otra restricción por el mismo periodo para realizar actividades artísticas.

Ahmadi, de 29 años, interpretó el tema patriótico “Az Khoone Javanane Vatan”, cuyo título puede traducirse como “De la sangre de la juventud de la patria”. La presentación se realizó en diciembre de 2024 y alcanzó millones de visualizaciones en YouTube antes de derivar en acciones judiciales contra la artista y su equipo.

¿Por qué condenaron a Parastoo Ahmadi en Irán?

De acuerdo con la información publicada por el diario británico, un tribunal penal de la provincia de Qom impuso la sentencia contra Ahmadi y los músicos involucrados por la difusión de contenido considerado contrario a las normas oficiales de moralidad pública.

La actuación de la cantante llamó la atención porque en Irán el uso del hiyab es obligatorio para las mujeres en espacios públicos, y las autoridades han reforzado los castigos contra quienes desafían esa norma.

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Abogados y defensores de derechos humanos señalaron que cantar, producir música o difundir obras interpretadas por mujeres no está tipificado como delito en la legislación penal iraní, por lo que cuestionaron la base legal de la sentencia.

Organizaciones denuncian represión contra mujeres y artistas

El caso de Ahmadi fue interpretado por activistas como parte de una estrategia más amplia de represión cultural contra mujeres, cantantes y figuras públicas que desafían las restricciones impuestas por la República Islámica.

Amnistía Internacional ha documentado casos similares contra artistas y activistas por los derechos de las mujeres en Irán. Uno de ellos fue el del cantante Mehdi Yarrahi, quien recibió 74 latigazos en marzo de 2025 por su canción “Roosarito”, vinculada al movimiento “Mujer, Vida, Libertad”.

El caso reabre el debate sobre derechos humanos en Irán

La condena contra Parastoo Ahmadi vuelve a colocar bajo la atención internacional la situación de los derechos humanos en Irán, especialmente respecto a las mujeres, la libertad artística y las sanciones corporales.

One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube.



They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 18, 2026

Aunque la agencia judicial iraní no ha publicado oficialmente el fallo, los documentos revisados por abogados y organizaciones civiles apuntan a una sentencia que incluye castigos físicos y restricciones civiles contra la cantante y su equipo.

Para defensores de derechos humanos, el caso refleja que la presión contra la disidencia cultural continúa pese a los intentos del gobierno iraní por proyectar una imagen de estabilidad ante la comunidad internacional.

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