Irán ejecuta a estudiante de ingeniería acusado de espiar para la CIA y el Mossad

Irán ejecutó este lunes a Erfan Shakourzadeh, un estudiante de posgrado en ingeniería aeroespacial acusado por las autoridades iraníes de espiar para la CIA y el servicio de inteligencia israelí, el Mossad. El joven, de 29 años, fue ahorcado al amanecer tras ser declarado culpable de robar y entregar información clasificada relacionada con satélites.

De acuerdo con medios estatales iraníes, Shakourzadeh trabajaba en una organización científica y habría filtrado datos sobre actividades satelitales a servicios de inteligencia extranjeros. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el estudiante fue obligado a confesar y que pasó meses en aislamiento antes de su ejecución.

El caso ocurre en medio de una nueva escalada de tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, marcada por la guerra iniciada en febrero y por el endurecimiento de las acusaciones de espionaje dentro del territorio iraní.

¿Quién era Erfan Shakourzadeh, el estudiante ejecutado en Irán?

Erfan Shakourzadeh tenía 29 años y era estudiante de posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, en Teherán. De acuerdo con la información difundida, era considerado un alumno destacado dentro del área de ingeniería aeroespacial.

Las autoridades iraníes lo acusaron de sustraer información clasificada de la organización científica donde trabajaba y de compartirla con la CIA y el Mossad. La acusación se centró en presuntos datos relacionados con actividades satelitales, un sector sensible dentro del aparato científico y militar iraní.

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La ejecución fue reportada por medios estatales iraníes, que presentaron el caso como una condena por espionaje. No obstante, grupos de derechos humanos han cuestionado el proceso judicial y denunciaron presuntas irregularidades en la obtención de la confesión.

¿Qué denunciaron organizaciones de derechos humanos sobre el caso?

La Sociedad Iraní de Derechos Humanos afirmó que Shakourzadeh fue detenido en febrero del año pasado y sometido a una confesión forzada. Según esa organización, el joven pasó nueve meses en régimen de aislamiento y sufrió torturas físicas y psicológicas severas.

Antes de ser ejecutado, el estudiante habría escrito un mensaje en el que negó los cargos y sostuvo que las acusaciones en su contra fueron fabricadas. Esta versión no ha sido reconocida por las autoridades iraníes, que mantuvieron la condena por espionaje.

El caso se suma a otras ejecuciones recientes en Irán contra personas acusadas de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros o de participar en actividades consideradas amenazas a la seguridad nacional.

This morning, the Islamic Republic executed 29-year-old Master's student Erfan Shakourzadeh on false charges of espionage, after months of torture.



As the regime grows weaker and deals with unrest inside Iran, it continues to take its anger out on innocent Iranians. pic.twitter.com/8yxBWvc9Wa — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) May 11, 2026

¿Por qué la ejecución aumenta la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel?

La muerte de Shakourzadeh ocurre en un contexto de confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel. Desde el inicio de la guerra en febrero, Teherán ha intensificado las acusaciones de espionaje y colaboración con el Mossad, mientras Washington y Tel Aviv mantienen presión sobre el programa nuclear iraní.

La ejecución también coincide con un momento de tensión diplomática, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que la guerra no debe terminar hasta que Irán elimine su uranio enriquecido. En ese escenario, los señalamientos de espionaje adquieren un peso político mayor y refuerzan el clima de confrontación regional.

Hasta ahora, las autoridades iraníes sostienen que el caso fue resuelto conforme a sus leyes de seguridad nacional, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que el proceso estuvo marcado por aislamiento, tortura y una confesión presuntamente forzada.

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