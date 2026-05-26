Ola de calor rompe récords en Europa: Francia reporta siete muertes y Reino Unido vive su mayo más cálido

Europa occidental enfrenta una ola de calor inusual para mayo, con temperaturas superiores a los 30 °C en varios países y récords históricos en Francia y Reino Unido.

El fenómeno, asociado a una “cúpula de calor” de aire cálido procedente del norte de África, ha generado alertas sanitarias, restricciones laborales y preocupación por sus efectos en la población.

Francia registró el día más caluroso de mayo desde que existen mediciones, según su agencia meteorológica, mientras que el gobierno francés vinculó directa o indirectamente siete muertes con la ola de calor, al menos cinco de ellas por ahogamiento.

En Reino Unido, la Met Office reportó también el mayo más cálido desde que hay registros, con 34.8 °C en Kew Gardens, al suroeste de Londres.

¿Qué países de Europa están afectados por la ola de calor?

El episodio de calor afecta principalmente a Francia, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Austria e Irlanda. En Italia se impusieron restricciones al trabajo al aire libre en algunas zonas, mientras que en el suroeste de Francia las playas se llenaron antes de lo habitual.

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En España, las temperaturas podrían alcanzar su punto máximo hacia finales de semana, con valores de hasta 38 °C. Además, se prevén “noches tropicales” en el suroeste del país, con temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol.

Alemania también registró un fin de semana cálido, con máximas de 33 °C, mientras que Austria activó alertas amarillas por calor en cinco capitales regionales.

Francia reporta muertes vinculadas al calor extremo

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, informó que siete fallecimientos están vinculados directa o indirectamente con la ola de calor. Entre ellos, al menos cinco corresponderían a ahogamientos.

También se reportaron emergencias durante actividades deportivas. En París, un hombre murió durante una carrera de 10 kilómetros, mientras que otras personas fueron trasladadas al hospital en estado crítico tras participar en una competencia en Maisons-Alfort, en las afueras de la capital francesa.

Reino Unido registra temperaturas excepcionales para mayo

En Reino Unido, el calor sorprendió por su intensidad y por presentarse antes del verano. La Met Office calificó el episodio como excepcional incluso para mediados de verano, y más aún para mayo.

La noche tampoco dio tregua, ya que se registró una temperatura mínima de 21.3 °C, considerada una “noche tropical” poco común para esta época del año.

🥵CALORADA històrica al maig a Europa👇

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🔴L'advecció càlida es regenera

📈Tº +10/20ºC per sobre de la mitjana.

🌡️ Londres (32ºC), París/Roma (31ºC) i Còrdova (38ºC). pic.twitter.com/R3FR4y6wcT — Sergi Loras Gironès (@SergiLoras) May 25, 2026

Cambio climático aumenta frecuencia de eventos extremos

Especialistas advierten que el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones. El meteorólogo Greg Dewhurst, de la Met Office, señaló que el aumento de temperaturas extremas es una señal del cambio climático en acción.

Aunque los servicios meteorológicos prevén un descenso de temperaturas hacia el fin de semana, la ola de calor vuelve a encender las alertas sobre la necesidad de adaptar infraestructuras, escuelas, hospitales y espacios urbanos a un clima cada vez más cálido.

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